La Costa del Crimine puntata 30 agosto: trama, cast e curiosità

Venerdì 30 agosto procede la prima e fino ad ora unica stagione de La Costa del Crimine. La serie tv, appartenente ai generi poliziesco ed azione, è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20 circa, sulla rete Sky Atlantic, visibile sul canale 110 della piattaforma satellitare.

La Costa del Crimine 30 agosto, regista e dove è girata

La Costa del Crimine, creata da Nick Love, è una realizzazione originale delle società Sky Series, Vertigo Films e Rogue State. La regia della fiction è a cura di Jamie Donoughue. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono la già citata NickLove, oltre a Melissa Bubnic, Matt Evans, Liz Lake e John Jackson.

Ambientati negli anni ’80, gli appuntamenti hanno esordito nel 2023 sull’emittente britannica Sky Max. La prima stagione è composta da otto appuntamenti. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, Sky Atlantic trasmette gli ultimi due episodi la prossima settimana, venerdì 6 settembre.

La Costa del Crimine 30 agosto, la trama

Nel corso de La Costa del Crimine di oggi, venerdì 30 agosto, Gene e Len si spostano momentaneamente in Marocco. Nel paese nord africano devono incontrare un uomo chiamato Chaffik, un contrabbandiere con il quale discutono di un affare legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Fra le parti è in corso una trattativa quando avviene un imprevisto. Gene, infatti, cade in una trappola delle forze dell’ordine ed è colto in arresto. La verità, tuttavia, è molto differente da ciò che sembra, con la pazienza del protagonista che è messa a dura prova.

Spoiler finale

Nel frattempo, nell’appuntamento del 30 agosto, il rapporto fra Cindy ed Albert è sempre più problematico, al punto da costringere la prima a prendere alcune decisioni molto importanti. Opta per sostituire gli antidepressivi dell’uomo con alcuni sedativi. In contemporanea, Cindy decide di provare ad allontanare da sé Eddie. Infine, Albert è una furia e minaccia di impedire a Gene di esaudire i propri desideri.

La Costa del Crimine 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Costa del Crimine, serie tv la cui prima stagione prosegue con due nuovi appuntamenti in onda oggi in prima serata su Sky Atlantic e visibili in diretta streaming ed on demand tramite Now TV e l’applicazione Sky Go.