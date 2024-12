Serie A 2024-2025, la 3° giornata: Juventus-Roma su Sky, Inter-Atalanta solo su DAZN

Venerdì 30 agosto parte la 3° giornata di Serie A 2024-2025. Il turno è composto da dieci appuntamenti, in onda tutti su DAZN. Tre, invece, i match trasmessi in co-esclusiva su Sky.

Serie A 2024-2025 3° giornata, gli anticipi

I primi due anticipi della 3° giornata di Serie A 2024-2025 si svolgono il 30 agosto. Alle 18:30, il Torino, fra le sorprese di questa prima parte di stagione, affronta la neopromossa Venezia, alla ricerca della prima vittoria. Alle 20:45, invece, si accendono i riflettori dello Stadio San Siro di Milano, dove l’Inter campione d’Italia in carica sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Quattro le sfide previste per la 3° giornata di Serie A 2024-2025. Alle 18:30, il Bologna, che l’anno scorso ha ottenuto un’insperata qualificazione alla Champions League, sfida in casa l’Empoli. In contemporanea, il Lecce, unico team a non aver fatto neanche un punto nei primi due incontri, accoglie in casa il Cagliari di Davide Nicola. Tale appuntamento è il primo della giornata ad essere visibile anche su Sky.

Alle 20:45 è protagonista il Napoli di Antonio Conte, che spera di trovare continuità nei risultati. Contro di loro, però, c’è il Parma, che nei primi due incontri è riuscito a pareggiare con la Fiorentina e a vincere contro il Milan. Infine, allo stesso orario, allo Stadio Olimpico di Roma è di scena la Lazio, che prova ad avere la meglio sul Milan. Entrambe le compagini devono necessariamente vincere per risollevarsi dopo le brutte prestazioni di sette giorni fa.

Le partite della domenica

La 3° giornata di Serie A termina domenica 1° settembre con gli ultimi quattro match. Alle 18:30, la Fiorentina di Palladino lancia la sfida al Monza. Sempre alla stessa ora è in programma il fischio di inizio di Genoa-Hellas Verona, confronto che è possibile seguire su Sky. La piattaforma satellitare, alle 20:45, manda in onda il big match fra la Juventus di Thiago Motta, al momento a punteggio pieno in classifica, e la Roma. Infine, in contemporanea, c’è Udinese-Como.

Serie A 2024-2025 3° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky coinvolti nella 3° giornata di Serie A.

Cagliari-Lecce : Massara e Dzemaili;

: Massara e Dzemaili; Genoa-Hellas Verona: Barone e Gobbi;

Barone e Gobbi; Juventus-Roma: Compagnoni e Marchegiani.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN per la 3° giornata di Serie A 2024-2025.