Il Dottor Alì puntata Uguaglianza su Real Time: trama, cast e curiosità

Si intitola Uguaglianza la puntata de Il Dottor Alì in onda su Real Time nella prima serata di oggi, sabato 31 agosto. La serie, medical drama con protagonista il dottore affetto da autismo Alì Vefa, è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa.

Il Dottor Alì Uguaglianza, regista e dove è girata

Originaria della Turchia, la trama de Il Dottor Alì è scritta da Onur Koralp e Pinar Bulut. La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud. L’appuntamento odierno della serie, così come tutti gli altri episodi della seconda stagione, ha una durata di circa due ore e mezza. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Uguaglianza, la trama

Nel corso di Uguaglianza de Il Dottor Alì, Vuslat è determinata ad incaricare il protagonista di cambiare città per seguire un progetto mirato ad aiutare i bambini che versano in scarse condizioni mediche. La donna ha deciso che ad accompagnare il personaggio principale ci sarà sua figlia, Ezo. Tale decisione desta qualche perplessità in Ferman e Belize, che provano, senza successo, a far cambiare idea a Vuslat. La notizia della partenza di Ezo e Alì turba profondamente Nazli. Nel frattempo, Ezo ed Alì devono aiutare un bambino che rischia di perdere entrambe le braccia. I due protagonisti, ben presto, scoprono che Vuslat ha preparato per loro una sorpresa, che scontenterà soprattutto la figlia.

Spoiler finale

Intanto, nella puntata odierna della serie, Ferman e il resto della squadra medica devono monitorare lo stato di salute di un uomo molto ricco, amico di Vuslat. Quest’ultimo, almeno in apparenza, è in perfette condizioni di salute. Tuttavia, ha compiuto da poco 50 anni, ovvero la stessa età che aveva il padre quando è morto all’improvviso. Per tale motivo, il paziente vuole assicurarsi di non aver alcun problema. I primi esami sull’uomo evidenziano la possibile presenza di un tumore.

Il Dottor Alì Uguaglianza, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.