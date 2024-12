Stasera in tv domenica 25 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 1 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona, Presa Diretta. Su Italia 1, l’ultima puntata del game show condotto da Enrico Papi, TILT – Tieni il tempo.

Stasera in tv domenica 1 settembre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. La terza serata dei Giochi Paralimpici allo Stade de France propone tante finali di atletica. Tra le altre, lancio del peso femminile F20, 800m femminili T53, salto in lungo femminile T37, 800m femminili T54, lancio del disco maschile F52, salto in alto maschile T47, 100m maschili T44 e 200m femminili.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con la nuova edizione di Presa Diretta. Riccardo Iacona apre la stagione degli approfondimenti di Rai3 in prima serata, spostandosi dal lunedì alla domenica e cambiando l’orario di inizio. Nelle nuove puntate il popolare giornalista propone come sempre reportage dall’Italia e dal mondo. Primo argomento, la direttiva europea Case Green.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, La 5, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Alla fine dell’estate ripartono tutti i programmi di approfondimento di Rete 4. E così il talk di Giuseppe Brindisi, che dal 26 giugno si era spostato al mercoledì, torna alla domenica per chiudere la settimana analizzando e commentando, in diretta da Cologno Monzese (MI) i fatti e i temi del momento.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta. Gulendam, Mert e Gulcemal (Murat Unalmis) sono in ospedale per un controllo. La dottoressa dice che le immagini dell’ecografia non sono ben visibili e rimanda la visita al mese successivo. In realtà è stato Vefa a chiedere al medico di mentire per dare tempo a Gulendam di risolvere la questione.

Su Italia 1, alle 21.20, ultima puntata del game show TILT – Tieni il tempo. Ultima sfida a tempo di musica tra due squadre vip: stasera si conclude la prima edizione del game show condotto da Enrico Papi. Come sempre nel gioco finale ogni team avrà a disposizione un minuto di tempo, oltre ai secondi vinti nelle prove precedenti, per indovinare il maggior numero di canzoni.

Su Tv8, alle 21.30, MotoGP: Gran Premio D’Aragona. Dopo aver saltato un giro, nel 2023, la gara nel nord-est della Spagna rientra quest’anno nel calendario del Motomondiale. Si corre sul variegato circuito Motorland Aragon, nella città di Alcaniz. Diretta alle 14 su Sky Sport Uno.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La ricerca del miglior ristorante italiano locale ha portato Francesco Panella in Vietnam a Ho Chi Minh, più conosciuta come Hanoi. Tra i giudizi c’è il voto del primo impatto per l’atmosfera e l’impressione che suscita il locale.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Reggio Emilia, Piacenza, Forlì e Prato. Quattro date per questa 19° edizione dell’evento condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Riviviamo le serate con gli artisti che si sono avvicendati sul palco per farci ballare e cantare tutti insieme.

Su Real Time, alle 21.30, Il matrimonio di Simona e Giovanni. Tutte le immagini delle nozze, e qualche backstage, di Simona Ventura e Giovanni Terzi celebrate il 6 luglio scorso a Rimini. Una cerimonia da favola, con 250 invitati, tra cui molti vip, curata sin nei dettagli da Enzo Miccio.

I film di questa sera domenica 1 settembre 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia-drammatico del 2020, di Sydney Sibilia, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, con Fabrizio Bentivoglio. Bologna, 1968. L’ingegnere Giorgio Rosa costruisce al largo di Rimini una piattaforma denominata Isola delle Rose. Poi chiede all’Onu di riconoscerla come nazione indipendente ma il Ministro dell’Interno italiano, Franco Restivo (Fabrizio Bentivoglio), è contrario. Inizia una lunga battaglia legale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2022, di Castille Landon, After 4, con Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford. Dopo aver scoperto che Vance è il suo vero padre e che ha una relazione con sua madre, Hardin si ubriaca e dà fuoco alla casa di quest’ultima. Tessa, intanto, trova suo padre morto per overdose.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Francis Ford Coppola, L’uomo della pioggia – The Rainmaker, con Matt Damon. Rudy Baylor, neolaureato in legge, ingaggia una durissima battaglia legale contro una compagnia di assicurazioni, che si è rifiutata di pagare le cure ad un malato di leucemia.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Paul Greengrass, Green Zone, con Matt Damon, Greg Kinnear. L’americano Roy Miller è in missione in Iraq per cercare i depositi delle armi di distruzione di massa. Ma presto scopre di essere coinvolto in tutt’altro tipo di operazione.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1986, di Carlo Verdone, Troppo forte, con Carlo Verdone, Alberto Sordi. Oscar, bulletto romano, sogna di sfondare nel mondo del cinema. Per farsi notare, segue il consiglio di un avvocato truffaldino gettandosi sotto la macchina di un produttore. La vicenda prende una piega inaspettata.

Stasera in tv domenica 1 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2009, di J.J. Abrams, Star Trek – Il futuro ha inizio, con Chris Pine. Il giovane capitano Kirk è alla sua prima missione a bordo dell’Enterprise. Deve affrontare il romulano Nero che intende distruggere tutti i pianeti della Federazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Stephen Frears, Philomena, con Judi Dench, Steve Coogan. Philomena Lee non ha rinunciato all’idea di ritrovare il figlio avuto da adolescente, che le è stato tolto e dato in adozione. Il giornalista Martin Sixmith decide di aiutarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.