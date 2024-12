Endless Love, le trame dal 2 all’8 settembre

Da lunedì 2 a domenica 8 settembre, Canale 5 propone nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap turca, dal lunedì al venerdì, è visibile dalle 14:10 alle 14:50 circa. Il sabato e la domenica, invece, gli episodi sono trasmessi dalle 14:40 alle 16:10, quando la linea passa a Silvia Toffanin per Verissimo.

Endless Love 2 8 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 2 settembre, tutti sono scossi per il suicidio di Ozan. Fra i più colpiti c’è Hakan, che non crede al gesto volontario e continua ad indagare. Kemal, intanto, ha delle difficoltà all’interno della prigione.

Endless Love 2 8 settembre, la trama

Nel corso della puntata del martedì, Zeynep si sveglia all’interno di una camera di ospedale e non sa spiegarsi il motivo. Vildan, invece, è distrutta per aver perso il figlio, ma si consola con l’idea che presto avrà un nipote. La settimana con la soap va avanti il mercoledì. Nihan, dopo aver appreso di aspettare un figlio da Kemal, decide di recarsi in carcere e comunicarlo al ragazzo. Quando, però, quest’ultimo rifiuta il colloquio, la protagonista, colta dalla rabbia, rilascia una intervista nella quale dichiara di essere incinta di Emir.

Durante Endless Love di giovedì, Emir si confronta con Asu in merito all’intervento pubblico di Nihan. L’uomo, in particolare, si convince del fatto che non riuscirà mai a dimostrare che il figlio sia effettivamente suo. Il venerdì, invece, Kemal ha ricevuto l’assoluzione ed è scarcerato. A celebrare la sua libertà c’è anche Nihan, che però è trattata male dalla famiglia del protagonista.

Le trame del fine settimana

In Endless Love di sabato 7 settembre, Kemal discute con Zeynep mentre Emir ricatta Asu per ottenere la metà delle azioni in possesso della ragazza. Infine, la domenica, Kemal fa una proposta di lavoro a Zehra, che però rifiuta. In contemporanea, chiede al commissario Hakan di indagare sulla morte, in circostanze misteriose, del direttore del carcere.

Endless Love 2 8 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.