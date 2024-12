My Home My Destiny, le trame dal 2 al 6 settembre

Con l’avvio dei palinsesti autunnali, nella settimana da lunedì 2 a venerdì 6 settembre cambia la programmazione tv di My Home My Destiny. La soap turca, trasmessa per tutta l’estate solo il sabato e le domenica, dalla giornata odierna è visibile tutti i giorni, dalle 14:45, su Canale 5.

My Home My Destiny 2 6 settembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie, che come già detto è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Essi hanno una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 2 settembre, Mehdi non riesce a superare la morte di Mujgan. Ora che quest’ultima ha perso la vita, infatti, l’uomo sembra aver trovato in Zeynep l’unica ragione per vivere. Di conseguenza, sviluppa una vera e propria ossessione verso di lei, al punto da decidere di trasferirsi a poca distanza dalla sua casa.

My Home My Destiny 2 6 settembre, la trama

In My Home My Destiny di martedì, Zeynep non sa più come gestire le continue interferenze di Mehdi. La situazione degenera quando la protagonista denuncia l’ex marito per il danneggiamento della sua auto. Il personaggio principale, in breve tempo, ottiene un ordine restrittivo per Mehdi.

Il mercoledì, Nemine se la prende con Sakine, mentre Benal comunica a Cemile di avere dei problemi con la gravidanza. Zeynep e Baris sono sempre più vicini.

Le trame del giovedì e del venerdì

La settimana di My Home My Destiny va avanti il giovedì. Sakine e Nermin, dopo le passate difficoltà, riescono a mettere da parte le divergenze. Cemile e Nuh provano a far ragionare Mehdi. Infine, il venerdì, Mehdi, nonostante l’ordine restrittivo a suo carico, rapisce Zeynep. Baris collabora con le forze dell’ordine per provare ad individuare il prima possibile la ragazza.

My Home My Destiny 2 6 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.