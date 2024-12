Endless Love, le trame dal 9 al 15 settembre

Da lunedì 9 a domenica 15 settembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap turca, fino al venerdì, è trasmessa dalle 14:15 alle 14:45 circa. Il sabato e le domenica, invece, gli episodi sono proposti dalla rete ammiraglia del Biscione dalle 14:40 alle 16:30.

Endless Love 9 15 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 9 settembre, Nihan ed Emir discutono dell’accordo matrimoniale quando Kemal parla con l’acerrimo nemico, facendogli notare di essere finito in una trappola. Il martedì, Emir parla con Zeynep e comprende che Kemal è convinto di essere il vero padre della bambina. Tarik, visibilmente turbato, prova a parlare con Banu.

Endless Love 9 15 settembre, la trama

La settimana di Endless Love dal 9 al 15 settembre va avanti il mercoledì. Kemal, nonostante le difficoltà, non ha intenzione di smettere di sorvegliare la casa di Nihan, determinato a scoprire la verità. Durante l’appuntamento del giovedì, Tarik è sommerso dai debiti e, per evitare il fallimento, è costretto a chiedere l’aiuto a persone poco affidabili.

Nel corso della puntata di Endless Love visibile venerdì, Sitki, dopo aver scoperto i piani di Kemal, si reca da Emir per confessare il tutto. Kemal, in seguito, visita a sorpresa Tufan.

Cosa succede nel fine settimana

In Endless Love di sabato 14 settembre, Kemal guarda con sospetto alla morte di Ozan e incarica Zehir di indagare per individuare un eventuale avvelenamento. Ayhan e Leyla sono sempre più vicini e Nihan scopre che Galip stava provando a lasciarla da sola con Kemal. Infine, la domenica, Zeynep ed Emir hanno una notte di passione, in seguito alla quale la ragazza si lascia andare ad alcune rivelazioni su Kemal. Quest’ultimo è oramai convinto che Ozan sia stato assassinato e prova a mettersi in contatto con Nihan.

Endless Love 9 15 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.