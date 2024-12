Hercai Amore e vendetta, la puntata del 9 settembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 9 settembre va avanti, in prima serata su Real Time, la serie tv Hercai Amore e vendetta. La soap turca, appartenente al genere drammatico, è trasmessa dalle 21:20 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e vendetta 9 settembre, regista e dove è girata

La puntata di oggi di Hercai Amore e vendetta, così come tutte le altre della serie, è realizzata dalla società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. In patria ha esordito nel 2019, quando è stata trasmessa sull’emittente turca ATV. La trama è liberamente ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Gli sceneggiatori, invece, sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 9 settembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di lunedì 9 settembre, Miran torna a casa ed apprende ciò che è successo fra Gonul ed Azat. Quest’ultimo, infatti, l’ha rapita con l’obiettivo di apprendere delle informazioni sul luogo in cui il protagonista aveva portato Reyyan. La ragazza, nella puntata di sette giorni fa, è riuscita a liberarsi e a tornare al sicuro. Miran decide di confrontarsi con Gonul, che sottolinea al personaggio principale di aver quasi ucciso Azat per difendere l’onore della sua famiglia. Il protagonista, ascoltando le parole di Gonul, va su tutte le furie e giura vendetta contro Azat. Nel frattempo, Azize riesce, dopo tanto tempo, a rivedere la sorella.

Spoiler finale

In seguito, durante Hercai Amore e vendetta di oggi, Miran, desideroso di vendetta, si reca a casa dei Sadoglu. Ad accoglierlo c’è Nasuh e i due hanno un incontro ad alta tensione. Il protagonista confessa all’uomo di essere a conoscenza del piano ordito per uccidere Reyyan e intima a Nasuh di salvaguardare la vita della ragazza. Infine, Miran organizza una sorpresa all’amata Reyyan, ma le cose non vanno come previsto.

Hercai Amore e vendetta 9 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.