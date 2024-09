The Good Doctor episodi Un cuore per due e La scommessa su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 11 settembre prende il via l’ultima stagione di The Good Doctor, che parte con gli episodi intitolati Un cuore per due e La scommessa. Gli appuntamenti sono proposti, in prima visione in chiaro, dalle 21:20 su Rai 2.

The Good Doctor Un cuore per due, regista e dove è girata

Un cuore per due e La scommessa, così come tutti gli altri episodi della settima ed ultima stagione di The Good Doctor, sono realizzati dalle società Sony Pictures Television, ABC Signature e Shore Z Productions. Produzione originale degli Stati Uniti, è l’adattamento statunitense della coreana Good Doctor.

La regia di The Good Doctor 7 è curata da Freddie Highmore, Rebecca Moline, James Genn, Allison Liddi Brown, Dinh Thai, Mike Listo e Steven DePaul. La sceneggiatura, invece, è firmata da Jessica Grasl, Garrett Lerner, Melania Wright, David Renaud, Tristan Thai, Peter Blake, Adam Scott Weissman e David Hoselton.

Le riprese si sono svolte soprattutto in Canada, nella zona di Vancouver. La settima ed ultima stagione della serie è formata da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti. Rai 2, salvo modifiche di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del mercoledì.

The Good Doctor Un cuore per due, la trama

Nel corso del primo appuntamento in onda oggi della serie The Good Doctor, il protagonista Shaun deve provare a salvare la vita di due bambini. Essi si chiamano Jack ed Eden e sono cardiopatici. Entrambi richiedono un trapianto urgente. Tuttavia, il personaggio principale ha difficoltà nel dover scegliere chi sarà il primo a doversi sottoporre all’intervento chirurgico. Non appena arriva un cuore da un donatore, Murphy mette in atto un piano pensato per riuscire a salvare entrambi.

La scommessa, la trama

In seguito, la serata con The Good Doctor va avanti con La scommessa. In tale appuntamento, i dottori della struttura sanitaria devono prendersi cura di Rich. Quest’ultimo richiede un immediato trapianto di polmoni, altrimenti rischia di perdere la vita. Al tempo stesso, Shaun deve fare da tutore a Charlie, una studentessa di medicina autistica. Il loro rapporto, però, è decisamente complesso.

The Good Doctor Un cuore per due, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ultima stagione di The Good Doctor, al via in prima serata su Rai 2 oggi, mercoledì 11 settembre.