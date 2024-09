Endless Love, la trama della puntata del 12 settembre

Giovedì 12 settembre è in programma, su Canale 5, un nuovo appuntamento di Endless Love. La puntata odierna della soap è visibile in prima serata, dalle ore 21:20.

Endless Love 12 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

La prossima settimana, la programmazione tv di Endless Love subirà una nuova (l’ennesima) modifica. Mentre la presenza nel daytime di Canale 5 sarà confermata, l’appuntamento in prima serata sarà visibile il venerdì e non più il giovedì, quando invece sarà proposta la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello.

Endless Love 12 settembre, la trama

Durante la puntata del 12 settembre di Endless Love, sia Emir che Nihan continuano a portare avanti la menzogna relativa all’identità del padre di Deniz. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, Kemal inizia a nutrire qualche sospetto in tal senso. Dopo numerose riflessioni, il protagonista prende una decisione che potrebbe essere molto importante: vuole effettuare un test del DNA per verificare se sia effettivamente il padre della piccola.

Intanto, lo stesso Kemal organizza a casa sua una cena in compagnia dei genitori, di Zeynep e di Asu. Durante la serata, il personaggio principale decide di approfittare della presenza di tutti per lanciare un’accusa grave alla sorella. Secondo lui, infatti, è stata Zeynep ad aver provocato il suicidio compiuto da Ozan.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso della puntata odierna di Endless Love, visibile come sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, Nihan e Kemal hanno un incontro casuale nei pressi del cantiere della scuola. I due iniziano a dialogare e la protagonista scopre che il ragazzo ha intenzione di intitolare il dormitorio ad Ozan. Non appena apprende tale informazione, la giovane va su tutte le furie. Dopo aver aggredito verbalmente il protagonista, lo accusa di essere il responsabile e sostiene che non sarà in questo modo che riuscirà a cancellare le proprie colpe per ciò che è accaduto.

Endless Love 12 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.