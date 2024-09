X Factor 2024, la prima puntata: tutte le esibizioni e i concorrenti del debutto

Giovedì 12 settembre è andata in onda, dalle 21:15 su Sky Uno, la prima puntata di X Factor 2024. Per lo storico talent, show Sky Original prodotto da Fremantle Italia, si tratta di una edizione completamente rinnovata, in primis nella conduzione. Francesca Michielin, infatti, è sostituita dalla collega Giorgia. Nuovo anche il poker di giudici, formato dai debuttanti Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, oltre che dal veterano Manuel Agnelli. Con l’appuntamento odierno, visibile in streaming su Now TV e Sky Go, partono le Audizioni.

X Factor 2024 prima puntata, le prime esibizioni

Inizia l’edizione 2024 di X Factor. I giudici, in apertura di appuntamento, sono seduti intorno ad un tavolo e discutono sulle loro speranze ed aspettative riguardanti la partecipazione al talent. Il giorno seguente, presso l’Allianz Cloud di Milano, iniziano ufficialmente le Audizioni. Sempre molto suggestivo il montaggio di Sky. Ad accogliere il pubblico ci pensa la conduttrice Giorgia, che entra sul palco sulle note di E poi. Dopo aver ringraziato Francesca Michielin ed aver introdotto i quattro giudici, la padrona di casa annuncia l’introduzione dell’X Pass. Ogni giudice, una volta sola, può decidere di far passare un concorrente del proprio team direttamente ai Bootcamp.

Si parte, finalmente, con la gara. Il primo a salire sul palco è il romagnolo Domenico, di 22 anni. È molto legato alla nonna e propone una sua versione di Beggin dei Madcon, riscritta per l’occasione con barre da lui stesso ideate. I giudici si dividono sulla sua capacità di rappare, ma alla fine ottiene quattro sì.

Le altre audizioni

La prima puntata di X Factor 2024 procede con la 29enne Jacqueline. Intona Keep on rolling ed è molto brava. In particolare, incuriosisce molto sia il pubblico che i giurati grazie all’utilizzo di uno strumento ideato da Bernardo Lanzetti e che permette, in sostanza, di “suonare” la voce mediante un guanto. Un’esibizione molto originale, che è premiata dai giudici che le danno quattro pareri positivi.

La serata va avanti con i fratelli gemelli Gabriele e Tommaso, che per la disperazione di Manuel Agnelli hanno riscritto Noi siamo figli delle stelle di Alan Sorrenti. La performance è simpatica, ma senz’altro non è di buon livello. Infatti, non passano, nonostante abbiano ottenuto due sì “di consolazione”.

Si cambia decisamente tono con Lorenzo, 16enne che canta e suona al pianoforte Poetica di Cesare Cremonini. L’adolescente racconta di aver iniziato ad interessarsi alla musica dopo una delusione d’amore. Lorenzo è molto bravo ed ottiene quattro sì. Il palco è ora animato dai Dimensione Brama, gruppo di Roma che esegue Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. La band ha uno stile originale, che però non convince Manuel Agnelli, che definisce la versione dei concorrenti “terribile” e “grottesca”. Nonostante il suo no, i Dimensione Brama passano con tre sì.

X Factor 2024 prima puntata, Angelo e la cover di Una carezza in un pugno

La prima puntata di X Factor 2024 procede con Angelo, che intona la cover di Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, con una strofa da lui riscritta. Una versione pessima, eseguita completamente in autotune. Riceve tre, meritati no e quindi è eliminato. Carrellata di artisti discutibili, poi arriva Daniela. La giovane, originaria della provincia di Napoli, canta Creep dei Radiohead. Racconta di aver avuto problemi durante l’adolescenza, durante la quale si è sentita spesso fuori posto. È molto brava e riceve tantissimi complimenti da tutti e quattro i giudici, che la fanno accedere al prossimo turno.

La prima puntata di X Factor 2024 procede con Elisa, che si fa chiamare con il soprannome Monna E. Canta Bellyache di Billie Eilish. Ha 21 anni e proviene da Forlì. La giovane è molto brava. Lauro sottolinea la “disperazione” nella voce di Elisa ed afferma di essere “incuriosito”. Ottiene quattro sì. Arriva il bergamasco Lorenzo, cantautore che ha scritto le hit Fleximan e Minivan perché “la mia ex si chiamava Vanessa ed era alta 1 metro e 50“. Per Iezzi “non è il posto giusto per queste canzoni” e si prende i fischi del pubblico. Non passa perché lei e Lauro dicono no. Carrellata di cantanti che passano alla fase successiva: si tratta di Claudia, Gaia, Alfredo e Matilda.

La serata va avanti con i The Moonquakes, giovane band che suona musica rock e che ha riarrangiato Please Mister Postman dei Beatles. Molto bravi sia nella voce che nella parte strumentale, grande energia. Quattro sì. Sul palco arriva il siciliano Santi, 23enne di Messina. Prova ad accedere alla fase successiva con All of me. Performance con stonature e con una pronuncia in inglese poco fluida. Ha 4 no, lui non la prende molto bene.

Le ultime performance

La prima puntata di X Factor 2024 si avvia verso la conclusione. C’è il duo Potara, che effettua un medley di canzoni che riscuote grande successo fra il pubblico, che dedica loro una standing ovation. I giudici non sono d’accordo fra loro e gli artisti rischiano di non passare. Jake La Furia, convintissimo della loro qualità, punta su di loro e utilizza l’X Pass.

Davanti ai giudici si presenta Daniel Gasperini con Sfiorirono le rose di Rino Gaetano. La sua è probabilmente la voce più particolare della serata. Segue Giulia, nata a Palermo ma residente a Milano. Si definisce una cantautrice e presenta un suo inedito intitolato Bandiera, che testimonia la sua esperienza di vita in questo mondo. Un testo impegnato ed interessante, definito “partigiano” da Jake La Furia. Quattro sì. Arriva il 23enne Vittorio con Tuta di felpa di Guè, ma non passa. La puntata termina con Michele, un “metallaro” che canta Il coccodrillo come fa? su base di It’s my life di Bon Jovi. Non passa per i no di Iezzi e e di Lauro. Termina qui la prima puntata.