La Rosa della Vendetta puntata 15 settembre: trama, cast e curiosità

Domenica 15 settembre, Canale 5 propone un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La soap turca, giunta alla seconda stagione, è in onda in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

La Rosa della Vendetta 15 settembre, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia, in particolare nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La rete ammiraglia del Biscione propone due appuntamenti della serie alla settimana, nella prima serata della domenica. Ogni episodio ha una durata di circa 55 minuti.

La Rosa della Vendetta 15 settembre, la trama

Durante La Rosa della Vendetta di oggi, domenica 15 settembre, Gulcemal decide di pedinare Deva, convinta di riuscire, in questo modo, a coglierla in flagrante. Il suo pedinamento procede sino al fiume, dove la protagonista ha deciso di recarsi per rendere omaggio alla mamma defunta.

In particolare, per poter comunicare con la genitrice, lancia in acqua delle frecce contenenti dei messaggi. Gulcemal e Deva hanno un duro confronto, con la seconda che ricorda l’oramai prossima scadenza del tempo a disposizione dell’uomo per trovare le prove della sua colpevolezza.

Spoiler finale

In seguito, nel corso della puntata odierna della fiction, Ibrahim si scontra con Gara. Il primo scopre che la donna ha cresciuto i figli di Zafer, facendo covare in loro la rabbia ed istigandoli alla vendetta. Ibrahim, dopo aver appreso tali informazioni, è molto scosso. Tuttavia, decide comunque di non dire nulla a Gulcemal. Intanto, racconta a Deva e ad Ipek la vera storia di Zafer, svelando anche che Armagan è il fratello di Gulendam e Gulcemal. Quest’ultimo, infine, ripensa agli avvenimenti del passato ed incolpa sé stesso per aver perso tutto ciò che aveva e a cui era più legato.

La Rosa della Vendetta 15 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.