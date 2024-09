Eden Un pianeta da salvare, la puntata del 15 settembre fra Estonia e Tanzania

Sarà un puntata ricca di reportage quella del 15 settembre di Eden Un pianeta da salvare. Il programma è in onda dalle 21:20 circa su La7.

Eden Un pianeta da salvare 15 settembre, l’Estonia

Al timone di Eden Un pianeta da salvare, anche in questa edizione, c’è Licia Colò. Quest’ultima, ogni settimana, si reca in alcune delle zone più belle d’Italia e d’Europa. Al fianco della padrona di casa c’è, in qualità di inviato, Mr. Nat, che cura dei reportage dai luoghi più suggestivi ed esotici del mondo.

Il viaggio del 15 settembre di Eden parte dall’Estonia. In particolare, Colò apre la puntata nei pressi delle mura della capitale Tallinn. Esse rappresentano uno degli esempi di fortificazione medievale meglio conservate al mondo. Ancora oggi sono visibili le porte d’accesso e le svariate torri di difesa. La conduttrice, inoltre, racconta l’importanza che la cultura estone dà agli spazi verdi, tanto che a Tallinn sono pensati per facilitare il più possibile il lavoro degli insetti impollinatori.

La Toscana e il passato estone nell’Unione Sovietica

Sempre in Estonia, durante Eden di 15 settembre, la padrona di casa propone un focus sul processo di digitalizzazione che sta interessando molti paesi dell’est. Inoltre, è ricordato il passato dello Stato all’interno dell’Unione Sovietica, dalla quale ha ricevuto l’indipendenza solo nel 1991, quando oramai l’URSS si stava dissolvendo.

Licia Colò, nel corso dell’appuntamento odierno, ritorna in Italia e si concentra sulla Toscana. In particolare, è proposto un focus sul borgo Pitigliano, piccolo comune di circa 3 mila abitanti posto in provincia di Grosseto. Nota con il soprannome della Piccola Gerusalemme, ha una storia antica. Il territorio era frequentato già dai tempi degli Etruschi. Qui, tale popolazione ha fondato vari insediamenti scavati nel tufo, rocce sedimentarie che si contraddistinguono per la leggerezza e la facilità di lavorazione.

Eden Un pianeta da salvare 15 settembre, i reportage di Mr. Nat

Ad Eden del 15 settembre sono in programma due documentari. Il primo ha come protagonista la città di Rio De Janeiro, ricca di meraviglie culturali e naturali. Il secondo, invece, si concentra sui parchi pubblici più famosi del mondo.

Infine, tornano i reportage di Mr. Nat, che questa settimana è in Tanzania. In primis, accompagna gli spettatori alla scoperta della capitale Dar Es Salaam. Dalla città ci si sposta verso il villaggio Nyololo, nel cuore del paese, dove è incontrata Anna Dedola. La giovane cooperante sarda racconta i progetti della ong COPE, Cooperazione Paesi Emergenti, di cui è project manager.