Endless Love, la puntata del 20 settembre: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 settembre, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Endless Love. La seconda stagione della soap opera turca prosegue in prime time, dalle 21:25 circa.

Endless Love 20 settembre, regista e dove è girata

Endless Love è una realizzazione della Turchia, dove ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, sull’emittente locale Start TV. La società che ha curato la produzione della fiction è la Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love, puntata dopo puntata, continua a macinare ottimi ascolti. La serie, nel daytime, supera quotidianamente i due milioni di telespettatori. La produzione ottiene i medesimi dati nel prime time: la scorsa settimana, non a caso, la rete ammiraglia del Biscione l’ha mandata in onda per due giornate di fila, sia il giovedì che il venerdì.

Endless Love 20 settembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, venerdì 20 settembre, il protagonista è allarmato. Kemal, infatti, teme che Emir possa mettere in atto le tante minacce che ha rivolto nei confronti della sua famiglia. Per tale motivo, il personaggio principale decide di rivolgersi direttamente a Zehir. A quest’ultimo chiede di mettere le case delle persone a lui care sotto sorveglianza, per evitare che Emir o le persone a suo servizio possano entrare in azione. Emir ed Asu escogitano un piano per liberarsi di Galip e fargliela pagare per ciò che ha fatto.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento odierno di Endless Love, Nihan è sempre più turbata. La protagonista, infatti, ha scoperto che è stato l’avvocato Nevzat a comunicare la notizia della morte di Ozan ad Onder e a Zeynep. Per tale motivo, la donna sceglie di recarsi a casa di Zeynep per affrontarla direttamente, facendole alcune domande relative al decesso, ancora avvolto nel mistero, del fratello. Infine, Zehir entra in possesso di un’informazione molto importante: apprende il nome della fotografa che ha scattato le foto in ospedale nel giorno in cui Ozan è stato ritrovato morto.

Endless Love 20 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera la cui nuova puntata è trasmessa oggi in prima serata Canale 5 e visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity.