Hudson e Rex puntata Rex Droga e Rock ‘n’ roll su Rai 3: trama, cast e curiosità

Domenica 22 settembre, su Rai 3, è in onda l’episodio intitolato Rex Droga e Rock ‘n’ roll di Hudson e Rex. La sesta stagione della serie è proposta sulla terza rete della TV di Stato dalle 16:35 circa.

Hudson e Rex Rex Droga Rock ‘n’ roll, regista e dove è girata

Rex Droga e Rock ‘n’ roll, così come tutti gli altri appuntamenti del titolo, è una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. La serie è girata ed ambientata in Canada, dove è andata in onda per la prima volta sull’emittente City TV.

Numerosi i registi presenti dietro la macchina da presa di Hudson e Rex 6. Fra gli altri, sono coinvolti TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori che firmano la trama, invece, sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken.

Con l’appuntamento odierno, giunge al termine la sesta stagione della serie. Anche l’episodio di oggi ha una durata di circa 55 minuti.

Hudson e Rex Rex Droga Rock ‘n’ roll, la trama

Nel corso della puntata di oggi, l’ultima di Hudson e Rex 6, i protagonisti devono indagare su un omicidio che li coinvolge in prima persona. Qualcuno, infatti, ha assassinato l’insegnante di musica di Jesse. Quest’ultimo rinviene il cadavere all’interno di uno studio di registrazione. Le forze dell’ordine, non appena chiamate, giungono subito sulla scena del crimine. A coordinare l’inchiesta ci sarà proprio Jesse, determinato a trovare il killer.

Spoiler finale

Intanto, durante Rex Droga Rock ‘n’ roll, Charlie deve indagare sulla morte di una donna. La vittima ha perso la vita all’interno della vasca da bagno e, in un primo momento, tutto lascia pensare ad un suicidio. Grazie a Rex, però, la vicenda ha una svolta. Ben presto, i detective comprendono che anche la donna è stata uccisa e che tale caso è in qualche modo collegato a quello sul quale sta lavorando Jesse.

Hudson e Rex Rex Droga Rock ‘n’ roll, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo ed ultimo appuntamento della sesta stagione di Hudson e Rex, in onda alle ore 16:35 circa di domenica 22 settembre su Rai 3 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.