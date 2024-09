Sempre al tuo fianco seconda episodi Cuori in affanno ed Emergenza in famiglia: trama e cast

Si intitolano Cuori in affanno ed Emergenza in famiglia i due nuovi episodi di Sempre al tuo fianco in onda oggi, domenica 22 settembre. La fiction con protagonista Ambra Angiolini è visibile dalle 21:20 su Rai 1.

Sempre al tuo fianco Cuori in affanno, regista e dove è girata

Sempre al tuo fianco è una realizzazione originale della società 11 Marzo Film, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction. Appartenente al genere drammatico, la serie è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

La trama, che racconta fatti ispirati a vicende realmente avvenute con protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile, è scritta da Pietro Calderoni, Sofia Bruschetta, Valter Lupo ed Angelo Carbone. La regia, invece, è di Gianluca Mazzella e Marco Pontecorvo. Le riprese si sono svolte sull’isola di Stromboli.

Il titolo ha debuttato sulla rete ammiraglia della TV di Stato la scorsa settimana e non ha brillato dal punto di vista degli ascolti. La puntata, infatti, ha convinto 2,4 milioni di telespettatori, per una share del 15,6%. Un dato, questo, molto inferiore a quelli che solitamente ottengono le produzioni originali di Rai Fiction.

Sempre al tuo fianco Cuori in affanno, la trama

Durante Cuori in affanno di Sempre al tuo fianco, Sara è riuscita ad ottenere la nomina tanto agognata e la sua felicità è evidente. Tuttavia, la gioia per tale momento viene meno non appena nota la reazione, decisamente differente, di Marina e Renato. Quest’ultimo, intanto, deve affrontare una grave emergenza, che permetterà all’uomo di riflettere sulla sua vita. Infine, Federico parla della relazione fra Renato e Sara.

Emergenza in famiglia, la trama

La serata con Sempre al tuo fianco procede con l’episodio intitolato Emergenza in famiglia. In esso, fra Sara e Renato continuano ad aumentare le tensioni. Una loro discussione è interrotta da una notizia inaspettata su Marina. Intanto, i protagonisti sono chiamati da intervenire a Canovi, dove è in corso un’emergenza. Intanto, l’amicizia fra Ginevra e Victor si sta evolvendo in qualcosa di diverso.

Sempre al tuo fianco Cuori in affanno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la fiction Sempre al tuo fianco, la cui prima stagione procede con altri due episodi domenica 22 settembre, visibile dalle 21:20 su Rai 1 e in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.