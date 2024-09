La Promessa, le trame dal 23 al 27 settembre

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, Canale 5 propone cinque nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è trasmessa tutti i giorni, dalle 16:20 circa.

La Promessa 23 27 settembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid. Con l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, cambia la programmazione tv della serie. Fino alla scorsa settimana, le puntate della produzione avevano una durata di circa 70 minuti. Da oggi, invece, sono in onda per 45 minuti, dalle 16:15 alle 17:00.

La Promessa 23 27 settembre, la trama

Ne La Promessa di lunedì 23 settembre, Candela decide di confidarsi con Pia. A quest’ultima racconta di essersi recata, di nascosto, all’interno della biblioteca per effettuare una telefonata. Dall’altra parte del telefono, però, non c’era Carlos. Intanto, Leonor e Martina si confrontano e riescono a riappacificarsi.

Il martedì, Jeronimo e Pelayo hanno un duro confronto, con il primo che rimprovera il secondo per la proposta di matrimonio. Il faccia a faccia non risolve le loro tensioni, che anzi sembrano essere sempre più forti. La settimana de La Promessa procede il mercoledì. In tale giornata, Teresa reagisce con gioia alla proposta di matrimonio effettuata da Feliciano. Quest’ultimo ottiene il parere positivo di Petra, oltre all’approvazione di tutta la servitù. L’unica a nutrire dei dubbi è Jana, che si convince del fatto che ci sia qualcosa che non va.

Spoiler finale

Il giovedì, Leonor, dopo tante discussioni, saluta tutti e parte alla volta di New York, dove intende inseguire il suo sogno di lavorare negli ambienti dell’alta moda. Infine, durante La Promessa di venerdì 27 settembre, Catalina discute con Pelayo il suo rifiuto a sposarsi. Lui le confessa il suo amore ed ammette di non volerla perdere. Infine, Pia e Romulo rivelano a Jana che Jeronimo è il colpevole del furto dell’orologio.

La Promessa 23 27 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.