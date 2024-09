I Leoni di Sicilia, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 24 settembre, Rai 1 propone la terza puntata de I Leoni di Sicilia. La serie, che in Italia ha esordito lo scorso anno su Disney+, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20.

I Leoni di Sicilia terza puntata, regista e dove è girata

I Leoni di Sicilia è una produzione originale italiana. Le società che hanno curato la sua realizzazione sono Lotus Production e Compagnia Leone Cinematografica. La sceneggiatura è scritta da Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi. La trama della fiction è ispirata ai romanzi scritti dall’autrice Stefania Auci.

Il regista è Paolo Genovese, al suo debutto dietro la macchina da presa di una produzione seriale. La prima stagione è composta da otto episodi, dalla durata di un’ora ciascuno. La rete ammiraglia della TV di Stato ne propone due ogni martedì. Il finale di stagione è in programma la prossima settimana. Le riprese si sono svolte in Sicilia.

I Leoni di Sicilia terza puntata, la trama

Nella terza puntata, nella città di Palermo continua ad imperversare l’epidemia di colera. Per cercare di arginare i contagi, il vescovo ha deciso di rinviare tutte le cerimonie, motivo per il quale Giulia e Vincenzo devono ancora attendere prima di convolare a nozze. La ragazza, insieme alle figlie, si rifugia in una villa, per cercare di scampare al contagio. L’uomo, incurante del pericolo, decide invece di portare avanti i suoi affari. I Borbone, fino alla fine dell’emergenza, hanno istituito il blocco delle navi e il protagonista si convince della necessità di fondare una flotta navale indipendente. Per riuscire a portare avanti tale progetto, però, è necessario avere l’appoggio della nobiltà locale.

Spoiler finale

La terza puntata va avanti nel 1848. La Sicilia insorge contro il potere dei Borbone e a Palermo iniziano una serie di moti rivoluzionari. Vincenzo, che in un primo momento ha incoraggiato tali proteste, prende ora le distanze dai rivoltosi, temendo la reazione violenta dei Borbone. Nel frattempo, il personaggio principale e Giulia sono divenuti marito e moglie, oltre che genitori del piccolo Ignazio, nome scelto per omaggiare lo zio di Vincenzo.

I Leoni di Sicilia terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Leoni di Sicilia, serie tv italiana in onda in prima serata su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.