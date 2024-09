Brennero puntata Terzo livello su Rai 1: trama, cast e finale

Lunedì 30 settembre, su Rai 1, è in onda la puntata intitolata Terzo livello della fiction Brennero. L’appuntamento è suddiviso in due parti dalla durata di 50 minuti ciascuna, trasmesse in prima visione a partire dalle ore 21:20.

Brennero Terzo livello, regista e dove è girata

Brennero è una produzione originale di Rai Fiction, che ha realizzato la serie lavorando in collaborazione con la società Cross Productions. Il titolo è ambientato e girato nei pressi della città di Bolzano. La regia di Brennero è a cura di Davide Marengo e Giuseppe Bonito. La sceneggiatura, invece, è scritta da Daniele Rielli, Giulio Calvani, Carlo Mazzotta ed Andrea Valagussa.

Nonostante non stia ottenendo ascolti esaltanti, la fiction è comunque stabile per ciò che riguarda i dati Auditel. L’esordio del 16 settembre aveva convinto 2,8 milioni di persone, con il 17,22% di share. L’appuntamento di sette giorni fa, invece, ha interessato 2,9 milioni di italiani, con una share del 17,10%.

Brennero Terzo livello, la trama

Nel corso di Terzo livello, i due protagonisti seguono filoni di inchiesta separati. Paolo, in primis, continua a lavorare nel tentativo di riuscire ad individuare ed arrestare il Mostro, personaggio per il quale ha sviluppato una vera e propria ossessione. Eva, dal canto suo, deve occuparsi di un caso molto delicato. Tale crimine, in particolare, potrebbe rompere il già delicato equilibrio presente fra la comunità italiana e quella tedesca.

Spoiler finale

Nella seconda parte di Terzo livello, al via dalle ore 22:20 circa sulla rete ammiraglia della TV di Stato, Paolo riesce ad effettuare delle scoperte molto importanti in merito all’identità del Mostro. Tali rivelazioni, però, sono decisamente scioccanti.

Eva, a sua volta, si avvicina alla risoluzione del caso di Matteo. Tuttavia, ha sempre più difficoltà a mantenere separata la sua vita privata con quella professionale. La donna ed il marito Andreas, con il quale la tensione era già alta, hanno un nuovo scontro. Il loro faccia a faccia, questa volta, potrebbe seriamente mettere a rischio la tenuta delle nozze.

Brennero Terzo livello, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction Brennero, la cui terza puntata è proposta oggi, lunedì 30 settembre, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e visibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.