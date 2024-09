Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 30 settembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 30 settembre, Real Time propone una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. La soap turca è visibile dalle 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 30 settembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Così come per l’altra soap turca di Real Time, ovvero Il Dottor Alì, le vicende di Miran e Reyyan faticano negli ascolti. Tuttavia, pur rimanendo bassi, la serie sette giorni fa ha avuto un leggero aumento sia nel numero di spettatori che nella share. La puntata, infatti, ha convinto 323 mila persone, con il 2,2% di share.

Hercai Amore e Vendetta 30 settembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, 30 settembre, i due protagonisti sono pronti per iniziare una nuova fase della loro vita. In particolare, Miran e Reyyan, dopo aver convolato a nozze, sperano di ritrovare la serenità che fino ad ora è mancata. Non sono dello stesso avviso, però, le loro famiglie. A fronte di un Miran colmo di gioia c’è Reyyan che appare frenata, perché intimorita dalla situazione. E ben presto, i timori della donna si dimostrano fondati: la casa dei personaggi principali è presa di mira da alcune persone, che hanno rivolto contro l’abitazione dei colpi di arma da fuoco.

Spoiler finale

L’attentato, durante Hercai Amore e Vendetta di oggi, rischia di creare ulteriori tensioni. I principali indiziati per l’atto sono gli esponenti della famiglia Sadoglu, ma la verità è decisamente differente. La protagonista, rimasta scioccata dopo la sparatoria, prega Miran di andare via dalla loro nuova abitazione ed esprime la volontà di tornare a casa, al sicuro dalla sua famiglia.

Hercai Amore e Vendetta 30 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time nella prima serata di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.