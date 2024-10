Dov’è Wanda? serie tv AppleTV: trama, cast e curiosità

Mercoledì 2 ottobre, su Apple TV, è rilasciata alla visione Dov’è Wanda?. La serie, nel nostro paese, è visibile sulla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00.

Dov’è Wanda?, regista e dove è girata

Dov’è Wanda? è una produzione della Eletric Eye, società che l’ha realizzata per conto della Apple TV. Oltre che in Italia, la fiction è rilasciata, il 2 ottobre, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo. La serie è originale della Germania, paese nel quale si sono svolte le riprese e dove la trama è ambientata.

Tratta da un soggetto scritto da Zoltan Spirandelli, il creatore è Oliver Lansley. Quest’ultimo, in carriera già mente di Flack, ha curato anche la sceneggiatura. La regia, invece, è firmata da Tobi Baumann, Christian Ditter e Christoph Klünker. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da dieci episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora ciascuno.

Dov’è Wanda?, la trama

Al centro di Dov’è Wanda? vi è la giovane Wanda Klatt. La protagonista ha 17 anni e, da qualche mese, è scomparsa nel nulla. Nessuno sa che fine abbia fatto e gli inquirenti, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a compiere alcun progresso nelle indagini, al punto che non si sa neanche se si tratti di un rapimento o di un allontanamento volontario. Tale situazione turba sempre di più i genitori di Wanda, ovvero Dedo e Carlotta, che sin dal primo giorno non hanno mai smesso di cercarla.

Spoiler finale

Dedo e Carlotta, in Dov’è Wanda?, si convincono che gli inquirenti non riusciranno mai a ritrovare la loro piccola. Così, i due decidono di prendere in mano la situazione e portare avanti le ricerche per conto proprio. I genitori, contando sull’aiuto dell’altro figlio Ole (esperto in tecnologia) e fingendosi dipendenti di una compagnia elettrica, tappezzano l’intero loro quartiere con delle piccole telecamere di videosorveglianza nascoste. La famiglia Klatt inizia a spiare tutti i vicini di casa ed apprendono delle verità che non avrebbero mai immaginato.

Dov’è Wanda?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Dov’è Wanda?, serie tv rilasciata su Apple TV alle ore 09:00 di oggi, mercoledì 2 ottobre.