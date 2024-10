Stasera in tv mercoledì 2 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 2 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 2 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor, con Freddie Highmore. Due episodi: il primo s’intitola, “Fede”. Naomi, una madre in attesa di trapianto, potrebbe ricevere il rene di Emmanuel, un donatore che sostiene di essere Gesù. Shaun (Freddie Highmore) sospetta che questo atteggiamento sia un sintomo del feocromocitoma, tumore delle ghiandole surreali. A seguire, “Cambio di prospettiva”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? La redazione del programma condotto da Federica Sciarelli è sempre al lavoro, sette giorni su sette. Ecco i recapiti: Facebook (www.facebook.com/chilhavisto/), X (@chilhavistorai3), web (www.chilhavisto.rai.it), telefono (06.8262), posta elettronica (8262@rai.it) e WhatsApp (345 313 1987).

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario “Mario Ceroli. Le forme della meraviglia” di Guido Talarico che ripercorre la carriera di Ceroli, artista e scenografo, uno dei maggiori esponenti della Pop Art italiana e precursore dell’Arte Povera.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. La criminalità che dilaga nelle grandi città, le contradizioni in cui spesso cadono le forze politiche, l’insofferenza verso il “politicamente corretto”: su questi e altri temi Mario Giordano costruisce ogni settimana la scaletta del suo programma di approfondimento, in onda con successo dal 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, la 4° puntata della fiction I fratelli Corsaro, con Giuseppe Fiorello, Paolo Briguglia. Fabrizio (Giuseppe Fiorello) decide di incontrare la vittima di un grave errore giudiziario, ma quando arriva a casa sua per l’intervista scopre che l’uomo è stato ucciso. Il giornalista diventa uno dei principali indiziati e finisce in carcere. Roberto (Paolo Briguglia) indaga per trovare il vero colpevole.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste da fermo. Torna in 1° serata Federico Rampini con una puntata dei suoi speciali dal titolo “La sfida Harris Trump”. A un mese dall’elezione del presidente degli Stati Uniti, l’editorialista del Corriere della Sera torna ad occuparsi dei candidati per la Casa Bianca.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Lille-Real Madrid. In chiaro c’è Lille-Real Madrid, uno egli incontri fra squadre straniere valido per la 2° giornata della Champions League. Ricordiamo che le formazioni salgono da 32 a 36 e al posto dei gironi c’è un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Su Nove, alle 21.30, il reality Best Weekend. Parte il nuovo programma di Francesco Panella che ci fa scoprire il mix ok per un fine settimana perfetto tra mare, lago, colline a montagna. Non solo buon cibo, ma location top ed esperienze da non perdere. Si comincia con Taormina.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le tre coppie, formate da Irene e Matteo, Simona e Gennaro, Giulia e Mattia sono state unite in matrimonio. Saranno in grado di superare tutte le prove della vita a due, a partire dalla luna di miele?

I film di questa sera mercoledì 2 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Frank Dubosc, Rumba Therapy, con Frank Dubosc, Louna Espinosa. Dopo aver superato un problema cardiaco l’autista 50enne Tony (Franck Dubosc), che vive un’esistenza solitaria e appartata in campagna, decide di rientrare nella vita di Maria (Louna Espinosa), la figlia che aveva abbandonato in tenera età. S’iscrive così al corso di rumba gestito da Maria a Parigi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Asghar Farhadi, Tutti lo sanno, con Penélope Cruz. Laura ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Ma la riunione familiare finirà per portare ad eventi inaspettati.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Steven Soderbergh, Contagion, con Marion Cotillard, Matt Damon. Il rischio di una nuova terribile pandemia incombe sul nostro pianeta. La dottoressa Orantes e altri medici lottano per isolare il virus e impedire che si diffonda rapidamente.

Su Iris, alle 21.25, il film drammatico del 1999, di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, con Tom Cruise, Nicole Kidman. Belli, ricchi, borghesi. William e Alice sembrano una coppia perfetta. In realtà, il loro rapporto scivola in fantasie extraconiugali che si trasformano in pericolosi giochi.

Stasera in tv mercoledì 2 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Leonardo Pieraccioni, Il professor Cenerentolo, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti. Per evitare il fallimento della ditta, Umberto tenta un colpo in banca, ma viene arrestato. Una sera, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce in carcere la bella Morgana.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Anthony Minghella, Il talento di Mr. Ripley, con Matt Damon. Tom Ripley si reca in Italia per convincere il ricco Dickey a tornare in America dal padre. Ma, rimasto affascinato dal suo mondo, Tom lo uccide e ne assume l’identità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2001, di Peter Jackson, Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello, con Sean Austin, Elijah Wood. L’hobbit Frodo entra in possesso dell’anello del potere forgiato dal malvagio Sauron. Deve distruggerlo per evitare che cada in mani sbagliate.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Andrea Niada, Home education – Le regole del male, con Lydia Page. In una casa isolata nel bosco, Rachel, costretta a vivere secondo i principi di un culto esoterico, accudisce con la madre il corpo del padre da poco defunto, in attesa che il suo spirito torni.