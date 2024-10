Heartstopper 3 su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 3 ottobre, su Netflix, è rilasciata alla visione Heartstopper 3. La terza stagione della serie è fruibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Heartstopper 3, regista e dove è girata

Heartstopper è una produzione originale della società See Saw Films. Il titolo, oltre che in Italia, è rilasciato in tutti i paesi del mondo in cui il servizio di intrattenimento streaming è attivo. Dopo il successo ottenuto nel 2022, anno nel quale è stata rilasciata la prima stagione, la serie si avvia verso la conclusione. Quella al via oggi, nonostante non vi siano conferme ufficiali, sarà, con ogni probabilità, la penultima stagione.

La trama è scritta da Alice Oseman. Quest’ultima è anche l’autrice della serie di romanzi dai quali la serie è tratta. La regia, invece, è a cura di Euros Lyn. Appartenente al genere drammatico, Heartstopper 3 è composta da un totale di otto episodi, ognuno dei quali ha una durata variabile fra i 25 e i 40 minuti. Netflix, come da tradizione, rilascia gli appuntamenti tutti insieme.

Heartstopper 3, la trama

Tanti i temi affrontati nel corso della terza stagione di Heartstopper. Dopo il finale di stagione, Nick e Charlie, protagonisti interpretati da Kit Connor e Joe Locke, sono pronti a vivere, in maniera più libera, il proprio amore. Tuttavia, i problemi tornano, ben presto, a minare la loro unione. Mentre Nick vorrebbe dichiarare in modo esplicito ciò che prova, Charlie deve fare una confessione che potrebbe far star male il proprio partner. Il ragazzo, infatti, medita di iscriversi ad un collage situato lontano da casa.

Spoiler finale

Nel frattempo, in Heartstopper 3, Charlie deve fare i conti con i propri disturbi alimentari. Il giovane soffre di anoressia e trova conforto in Nick, che consapevole delle difficoltà del fidanzato prova a dargli tutto il supporto necessario. Tao ed Elle, invece, approfondiscono la conoscenza. Lei, però, ha un blocco sessuale, che la limita non poco. New entry sono i personaggi di Diane e Geoff, rispettivamente zia e terapeuta di Charlie, che aiuteranno il personaggio principale ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e dei suoi reali sentimenti.

Heartstopper 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Heartstopper, serie tv rilasciata nel nostro paese a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 3 ottobre, sulla piattaforma Netflix.