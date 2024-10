Stasera in tv giovedì 3 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 3 ottobre 2024. Su Rai2, il programma condotto da Antonino Monteleone, L’altra Italia. Su Italia 1, il film d’azione con Vin Diesel, Fast & Furious 9.

Stasera in tv giovedì 3 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, la 4° e ultima puntata della fiction Kostas, con Stefano Fresi, Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Michele Rosiello, Luigi Di Fiore, Marco Palvetti. Dopo la morte dell’imprenditore Iason Favieros, un altro suicidio in diretta tv sconvolge la Grecia, quello di Loukas Stefanakos, un politico della maggioranza di governo. Kostas (Stefano Fresi) scopre nel passato delle vittime qualcosa che avevano condiviso al tempo della dittatura dei Colonnelli.

Su Rai2, alle 21.20, il programma L’altra Italia. Antonino Monteleone, volto di spicco delle “Iene”, passa alla Rai per condurre il nuovo programma di attualità del giovedì sera. L’intenzione è quella di offrire un racconto profondo e plurale della società italiana, che possa fornire alle diverse forze politiche spunti di azione concreta.

Su Rai3, alle 21.20, il comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Quarta puntata del nuovo viaggio di Piero Chiambretti nel mondo femminile. Un mix inconfondibile di intrattenimento, satira e interviste che ha fatto, negli ultimi 20 anni, la fortuna di programmi come “Markette” e “La repubblica delle donne”. Tra le ospiti fisse, Alba Parietti e Rosita Celentano.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale OSN: Russell Davies e Lucchesini ospiti. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Dennis Russell Davies, esegue musiche di Beethoven e Stravinskij. Pianoforte solista Andrea Lucchesini.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Da molti anni ormai Paolo Del Debbio mette al centro dei suoi programmi i cittadini e le loro richieste. E lo fa anche in questa nuova edizione, in cui non manca mai, in studio o in collegamento, la voce di chi vive sulla propria pelle le conseguenze di tutto ciò che in Italia non funziona.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Sono passati 24 anni dal debutto del reality per antonomasia, pilastro della programmazione di Canale 5. Gli ascolti non sono più quelli di una volta, ma il 21% di share registrato dalla prima puntata dimostra che l’interesse verso lo show condotto da Alfonso Signorini è ancora rilevante.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. La condanna a 6 anni richiesta dalla Procura di Palermo contro Matteo Salvini nella vicenda Open Arms del 2019 rappresenta un’ottima occasione per Corrado Formigli che da sempre ha un occhio di riguardo verso l’Esecutivo della Meloni.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Porto-Manchester United. In chiaro c’è Porto-Manchester United, una delle gare fra squadre straniere valida per la 2° giornata di Europa League. I team salgono da 32 a 36 e al posto dei gironi un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Proseguono le repliche della 4° stagione del programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Accanto ai comici non mancano gli inserti musicali con gli Oblivion e Dado oltre alle imitazioni di Francesco Cicchitella.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite. Le protagoniste della puntata sono le gemelle Brandi e Kandi Dreier di Vancouver (Canada). Dopo un’infanzia traumatica, durante la quale vedevano nel cibo una salvezza, ora le due devono perdere peso per non rischiare la vita.

I film di questa sera giovedì 3 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2000, di Sam Raimi, The Gift – Il dono, con Cate Blanchett, Giovanni Ribisi. Annie Wilson, una giovane vedova, possiede il dono della chiaroveggenza. Le autorità del paese dove vive si servono di lei per scoprire chi ha ucciso una ragazza del luogo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Justin Lin, Fast & Furious 9, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez. Dominic Toretto (Vin Diesel) si è ritirato a vita privata e vive con Letty (Michelle Rodriguez) e il figlioletto Brian. Ben presto però deve riunire la squadra per fronteggiare una grave minaccia: suo fratello Jakob (John Cena) si è alleato con l’hacker Cypher (Charlize Theron). Insieme preparano un piano letale.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman. 2077: sulla Terra devastata dalla guerra contro gli alieni, Jack è uno dei pochi sopravvissuti. Ogni sua certezza crolla quando salva Julia, una donna precipitata con una navicella.

Su Iris, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Wolfgang Peterson, Air Force One, con Harrison Ford, Gary Oldman. Per ottenere il rilascio di un dittatore dell’Est europeo, un commando di terroristi rapisce il presidente americano, mentre si trova in volo sul suo aeroplano, l’Air Force One.

Stasera in tv giovedì 3 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Paolo Zucca, Vangelo secondo Maria, con Alessandro Gassmann, Benedetta Porcaroli. Maria è una ragazzina di Nazareth e come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma l’incontro e il matrimonio con Giuseppe cambierà la sua vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Gary Ross, Free State of Jones, con Matthew McConaughey. Mississippi, 1862. Durante la Guerra di Secessione, il contadino Newton Knight diserta l’esercito confederato e torna a casa, dove organizza e guida una rivolta popolare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams, Bonnie Hunt. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Michael Davis, Shoot’em up – Spara o muori, con Clive Owen. Il signor Smith si trova coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna che teneva tra le braccia un neonato. L’uomo si prende cura del piccolo, ma scopre che…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1960, di Alfred Hitchcock, Psyco, con Anthony Perkins. Marion ruba 40.000 dollari dall’ufficio dove lavora e fugge verso una nuova vita. Durante il viaggio si ferma al motel gestito da Norman Bates, un uomo oppresso da una madre possessiva.