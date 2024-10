Il Paradiso delle Signore, le trame dal 7 all’11 ottobre

Da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana, che negli scorsi giorni ha festeggiato il traguardo delle 1000 puntate, è trasmessa tutti i giorni dalle 16:00.

Il Paradiso delle Signore 7 11 ottobre, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore di lunedì 7 ottobre, Elvira confida degli aspetti intimi ad Irene, pregandola di non dirlo a nessuno. Armando prega Enrico di non lasciare il suo lavoro, mentre Botteri è riuscito ad entrare in possesso del prezioso bisso, tessuto con il quale realizza l’abito di punta della collezione.

Il Paradiso delle Signore 7 11 ottobre, la trama

La settimana dal 7 all’11 ottobre de Il Paradiso delle Signore procede martedì. Elvira, in imbarazzo con Salvo, decide di confidarsi con Mirella. Giulia prova ad avere un approccio con Tancredi, ma lui rifiuta.

Il mercoledì, Ciro riceve una telefonata molto importante. Dall’altra parte del telefono c’è un suo compare siciliano. Tuttavia, decide di non dire nulla a Concetta. Salvatore, invece, manca al consueto appuntamento della mattina con Elvira. Lei, notando tale assenza, inizia ad avere dei dubbi. Tancredi vorrebbe usare Odile contro l’atelier, ma trova l’opposizione di Umberto.

Spoiler finale

Durante Il Paradiso delle Signore del giovedì, Clara annuncia che sta per tornare a Milano. Tutti sono felici, tranne Mirella. Ciro parla con Concetta in merito alle richieste del compare, ma i due hanno un diverbio. Infine, il venerdì, Mirella rischia il licenziamento dopo il ritorno in città di Clara. Tutte le altre Veneri, non appena lo vengono a sapere, si oppongono. Agata chiede a Ciro e Concetta di riappacificarsi. Roberto incoraggia Mario a cogliere la sua opportunità di lavoro.

Il Paradiso delle Signore 7 11 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.