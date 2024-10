Che tempo che fa, Amadeus parla dell’esperienza a NOVE: “Non sono sorpreso dagli ascolti”

Domenica 6 ottobre, su NOVE, ha debuttato la nuova edizione di Che tempo che fa e, per l’occasione, il conduttore Fabio Fazio ha intervistato Amadeus. Quest’ultimo ha commentato, per la prima volta, il flop negli ascolti e la scelta di abbandonare la Rai.

Che tempo che fa Amadeus, le parole sugli ascolti

Quella appena trascorsa, per Amadeus, è stata un’estate senz’altro molto movimentata. Il conduttore, infatti, ha ufficializzato l’addio alla Rai e il passaggio al gruppo Discovery, dove ha debuttato, nelle scorse settimane, con Chissà chi è. Tale game show, in onda dal lunedì al sabato, dalle 20:30 circa, sta facendo molta fatica negli ascolti. Le puntate ottengono quasi quotidianamente una share fra il 2 ed il 3%, perdendo ripetutamente contro la concorrenza interna di Casa a prima vista, su Real Time. Per il momento, a nulla sono serviti i video tutorial realizzati dal conduttore, per spiegare al pubblico in che modo è possibile sintonizzare sulla rete.

Parlando con Fabio Fazio, a Che tempo che fa del 6 ottobre, Amadeus ha mostrato grande serenità. Il presentatore, infatti, ha sottolineato: “Noi facciamo televisione, dunque gli ascolti sono fondamentali e di questo sono assolutamente consapevole. Io sapevo che all’inizio sarebbe andata così. Siamo appena partiti, abbiamo debuttato da 14 giorni ed ho un contratto che mi lega a Discovery per i prossimi quattro anni. Mancano un centinaio di puntate circa, è un nuovo viaggio su una rete nuova. Credo sia giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere il pubblico che io sono qua“.

L’idea di dover “abituare” il pubblico

Amadeus, parlando dell’esperienza con Chissà chi è su NOVE, ha poi aggiunto: “Io sono convinto che si debba abituare il pubblico e questo non si fa in due settimane. Quando ho fatto il tutorial per far capire alle persone come sintonizzarsi sul NOVE mi hanno criticato. Quando incontro le persone, però, mi chiedono quando andrò in onda per la prima volta su NOVE. Le persone vanno portate piano piano, nella tv non è mai scontato nulla. Io non sono sorpreso, avevo detto che il mio obiettivo era ripartire dal 3% ed è la verità, non lo dicevo per fare il modesto“.

Che tempo che fa Amadeus, l’addio alla Rai

Amadeus, alla sua prima intervista a Che tempo che fa su NOVE, ha parlato della decisione di lasciare la Rai. A tal proposito, il conduttore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “La gente che mi sta attaccando in modo violento, sui media e sui giornali, non capisce che certe scelte sono professionali. Ho 62 anni e si arriva ad un punto nel quale si ha la volontà di sperimentare. Io sono una persona irrequieta, chi mi conosce lo sa“. In merito agli altri impegni professionali, ha annunciato che La Corrida inizierà il 4 novembre e termina “la sera del 23 dicembre, quasi a ridosso del Natale“.