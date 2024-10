My Home My Destiny, le trame dal 7 all’11 ottobre

Da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap turca, come di consueto, è visibile sulla rete ammiraglia del Biscione dalle ore 16:40 circa.

My Home My Destiny 7 11 ottobre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Essi hanno una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Nella puntata del 7 ottobre di My Home My Destiny, il protagonista Mehdi accetta il consiglio ricevuto da Cengiz. Per tale motivo, cerca di accaparrarsi i soldi necessari per corrompere qualche detenuto vicino a Veysi. In cambio, chiede di ricevere informazioni e protezioni.

My Home My Destiny 7 11 ottobre, la trama

Nel corso di My Home My Destiny del martedì, Zeynep, in qualità di avvocato, entra nel penitenziario ed incontra Mehdi. Lui propone di vendere la sua quota del negozio di pneumatici. La protagonista, però, è titubante e non sa se accettare o meno tale proposta.

Il mercoledì, Ali Riza chiede ad Ozlem di stare insieme a Zeynep per conoscerla e valutarla. Quando Ozlem c0n0sce Zeynep e la sua complicata ed inusuale situazione familiare, va su tutte le furie e litiga in modo furente con Baris.

Le trame del giovedì e del venerdì

La settimana di My Home My Destiny procede il giovedì. Zeynep, con la complicità di Savas, continua ad occuparsi del caso di Mehdi. Tuttavia, lavora di nascosto da Baris, che è all’oscuro di tutto. Infine, il venerdì, Nuh apprende una informazione molto importante. La figlia di Bekir deve sottoporsi ad un costoso intervento chirurgico e, per tale motivo, il padre ha scelto di incastrare Mehdi.

My Home My Destiny 7 11 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.