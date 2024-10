La Promessa, le trame dal 7 al 13 ottobre

Da lunedì 7 a domenica 13 ottobre, su Rete 4, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola, dopo il cambio di palinsesto di sette giorni fa, è visibile tutti i giorni, dalle ore 19:30 circa.

La Promessa 7 13 ottobre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid. Discreti gli ascolti ottenuti dal titolo nella prima settimana su Rete 4. In una fascia oraria decisamente ricca di contenuti, la serie ha convinto mediamente poco meno di 900 mila persone, con una share che in più di una occasione ha superato il 5%.

Ne La Promessa di oggi, lunedì 7 ottobre, Curro e Feliciano partecipano ad una battuta di caccia quando si verifica un incidente. I due vengono colpiti da alcuni proiettili. Le loro condizioni di salute, inevitabilmente, destano grande preoccupazione. In particolare, Alonso comanda a Manuel di convocare un chirurgo per valutare Curro.

La Promessa 7 13 ottobre, la trama

Durante La Promessa di martedì, continuano a tenere banco le condizioni di Curro. I medici, dopo lunghe discussioni, scelgono di mantenere il paziente nella tenuta e sottoporlo ad un intervento chirurgico. In tutto questo, però, c’è chi trama alle spalle e spera che l’intervento non vada a buon fine.

Il mercoledì, Lorenzo stabilisce che il compito di curare Curro sarà affidato ad Abel, fingendo che si tratti della scelta migliore per il degente. Il giovedì, Curro si riprende grazie ad una trasfusione di sangue di Jana. Abel allestisce una sala operatoria nella camera di Curro, mentre Manuel va alla ricerca dei medicinali.

Cosa succede nel fine settimana

La settimana dal 7 al 13 ottobre de La Promessa prosegue venerdì 11 ottobre. Feliciano è operato in modo brutale da Sandoval e, nell’indifferenza di quasi tutta la tenuta, peggiora in modo radicale. Nell’appuntamento del sabato, Cruz ha convinto Pelayo a riprendere a lavorare Maria. Infine, la domenica, torna il sereno fra Simona e Virtudes. Le condizioni di Feliciano, invece, sono oramai disperate.

La Promessa 7 13 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, nella fascia preserale di Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.