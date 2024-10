Celebrity Chef, il 7 ottobre la nuova edizione: torna Marisa Laurito, new entry Moreno Cedroni

Lunedì 7 ottobre, su TV8, debutta l’edizione 2024 di Celebrity Chef. Il programma, condotto da Alessandro Borghese, è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19:10.

Celebrity Chef 2024, i giudici

Quella al via oggi è, per Celebrity Chef, la quarta edizione. Il programma è una produzione originale di Banijay Italia. Al timone della trasmissione, come già detto, c’è il conduttore Alessandro Borghese. Quest’ultimo, noto chef, è uno dei volti di punta dell’intrattenimento di Sky, avendo partecipato a format di grande successo, su tutti 4 Ristoranti.

In compagnia di Borghese, in ogni puntata dello show, ci sono due giudici. La prima è la confermata Marisa Laurito, attrice e showgirl. Già protagonista di Quelle brave ragazze, Laurito ha da sempre la passione per il mondo della cucina, che le è stata trasmessa dalla famiglia. Il secondo, novità della nuova edizione, è Moreno Cedroni. Lo chef, autore di numerosi libri di successo, vanta ben due stelle Michelin.

Il regolamento

Come racconta il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, nelle successive dieci puntate, Laurito ed Aprea saranno sostituiti da altri due giudici. Essi sono la giornalista Maddalena Fossati, esperta di cucina, e lo chef Andrea Aprea, anch’esso vincitore di due stelle Michelin.

Invariato il meccanismo di funzionamento del programma. Nei ristoranti AB – Il lusso della semplicità, di proprietà di Alessandro Borghese e con sede a Milano e Venezia, giungono, in ogni appuntamento, due vip. Uno guida la squadra nera, l’altro è a capo della compagine bianca.

Ciascuno di loro deve gestire una brigata di cuochi e deve ideare e realizzare un menù composto da tre portate. Una volta preparati i piatti, le celebrità che si stanno sfidando servono la pietanza ai due giudici, ad Alessandro Borghese e ai clienti che, in quel momento, sono seduti a tavola. Al termine, i due giudici più Borghese valutano, con delle stelle, le proposte dei concorrenti. Anche i commensali devono esprimere la propria preferenza: chi ottiene il maggio numero di voti è il vincitore della puntata.

Celebrity Chef 2024, i concorrenti della prima settimana

Nella prima settimana dell’edizione 2024 di Celebrity Chef partecipano vari vip. In primis, secondo TV Sorrisi e Canzoni, ci sono le “iene” Nina Palmieri ed Andrea Agresti. Direttamente da Pechino Express si confrontano Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, oltre agli attori di Mare Fuori Ar Tem ed Antonio Orefice. Un confronto molto atteso è quello fra i due giornalisti Antonio Caprarica ed Alan Friedman. Infine, la conduttrice Licia Colò si confronta con la figlia Liala Antonino.