Brennero puntata Cadono le maschere su Rai 1: trama, cast e curiosità

Lunedì 7 ottobre, su Rai 1, è in onda la puntata Cadono le maschere di Brennero. La fiction, come di consueto, è in onda dalle 21:25 circa. Con quella odierna giunge al termine la prima stagione della serie.

Brennero Cadono le maschere, regista e dove è girata

Brennero è una produzione originale di Rai Fiction, che ha realizzato la serie lavorando in collaborazione con la società Cross Productions. Il titolo è ambientato e girato nei pressi della città di Bolzano. La regia di Brennero è a cura di Davide Marengo e Giuseppe Bonito. La sceneggiatura, invece, è scritta da Daniele Rielli, Giulio Calvani, Carlo Mazzotta ed Andrea Valagussa. Ad oggi, non è chiaro se ci sarà o meno una seconda stagione. La Rai, in tal senso, non si è ancora pronunciata, mentre i produttori si sono detti pronti a lavorare ad un secondo capitolo.

Brennero Cadono le maschere, la trama

In Cadono le maschere di Brennero, i due protagonisti sono oramai prossimi alla risoluzione del caso del Mostro. Eva e Paolo, dopo aver seguito tante false piste investigative, stanno per fermare il misterioso serial killer che, per anni, ha destato grande preoccupazione in tutta la valle. Intanto, però, i personaggi principali devono risolvere un altro, intricato crimine. Eva e Paolo, in particolare, conducono le indagini inerenti l’omicidio di un noto ricercatore scientifico. Nel frattempo, entrambi devono fare i conti con un momento di forte crisi sentimentale, che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul mondo del lavoro.

Spoiler finale

In seguito, nella puntata intitolata Cadono le maschere che chiude almeno per il momento la serie, Eva e Paolo provano a collegare tutte le prove emerse in merito al Mostro. Quest’ultimo, oramai, è con le spalle al muro e la sua identità sta per essere svelata. Tutto ciò, però, potrebbe ben presto provocare ulteriori problemi. Eva e Paolo, infatti, si convincono del fatto che la persona che da anni semina terrore in tutta la provincia sia una loro vecchia conoscenza.

Brennero Cadono le maschere, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction Brennero, la cui quarta ed ultima puntata è proposta oggi, lunedì 7 ottobre, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e visibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.