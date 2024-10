Endless Love, le trame dal 7 al 12 ottobre

Da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap turca, in settimana, è visibile dalle 14:10 circa. Il sabato, invece, la serie è proposta dalle 14:45 alle 16:30 circa.

Endless Love 7 12 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nel corso di Endless Love di lunedì 7 ottobre, Zeynep si reca da Hakan e lo prega di accettare la proposta di matrimonio. Lui, però, ha già ricevuto le minacce da parte di Emir. Spaventato, sceglie di rifiutare la proposta della ragazza.

Endless Love 7 12 ottobre, la trama

Durante Endless Love di martedì, Nihan ha organizzato un incontro con tutte le persone a lei più care. L’atmosfera, almeno momentaneamente, sembra essere rilassata e gioiosa. Kemal, approfittando di tale party, decide di concentrarsi su Deniz, per la quale sente un profondo legame.

La settimana dal 7 al 12 ottobre di Endless Love procede il mercoledì. In tale giornata, Emir fa una scoperta molto importante su Kemal. L’uomo, in particolare, viene a sapere che il protagonista ha ricevuto il certificato di nascita di Asu. Documento, questo, che dimostra che è stato Kemal stesso a rivelare l’identità di Asu e che l’ha sposata solo per interesse. Nell’episodio del giovedì, Zeynep ed Hakan si recano a casa di lei per annunciare il matrimonio. Kemal, non appena sente tale notizia, si oppone, convinto che i due stiano fingendo.

Cosa succede nel fine settimana

In Endless Love del venerdì, Emir e Nihan hanno un confronto molto serrato. Lui fa sentire a lei le parole che rivolge a Deniz, nel quale esprime la volontà di rimanere suo padre, anche nel caso in cui Nihan dovesse chiedere il divorzio. Infine, in Endless Love di sabato 12 ottobre, Emir manomette il cellulare di Kemal e riesce ad intercettare le sue chiamate. Leyla cerca la verità sul suo passato e Kemal continua ad indagare per scoprire la verità legata alla paternità di Deniz.

Endless Love 7 12 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera in onda nella prima serata di oggi su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.