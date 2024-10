La Promessa, le trame dal 14 al 20 ottobre

Rete 4, da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, propone nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola prosegue la propria programmazione sulla rete del Biscione, che la propone tutti i giorni dalle 19:30 circa.

La Promessa 14 20 ottobre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di oggi, lunedì 14 ottobre, Feliciano è in punto di morte ma Romulo vieta a tutti di raccontargli la verità sulle sue condizioni. Simona e Virtudes hanno una riappacificazione ed un chiarimento.

La Promessa 14 20 ottobre, la trama

Il martedì, la salute di Feliciano precipita ulteriormente. Al tempo stesso, però, Curro ha un inaspettato miglioramento. La servitù è distrutta dal dolore per la situazione di Feliciano. Fra le più colpite, ovviamente, c’è Petra, sua mamma.

Nella puntata della soap visibile il mercoledì, tiene ancora banco ciò che è accaduto a Curro e a Feliciano. Alonso, infatti, continua ad essere convinto del fatto che non si sia trattato di un semplice incidente durante una battuta di caccia, optando per l’ipotesi del tentato suicidio.

Ne La Promessa di giovedì, la vita all’interno della tenuta è scossa dall’arrivo del Conte di Alaya. Quest’ultimo è un amico di vecchia data di Cruz. Nel frattempo, Donna Pia e Don Romulo ricevono le lamentele di Salvador e Maria, che chiedono conto della norma che li costringerebbe a rimandare il loro matrimonio.

Cosa succede nel fine settimana

La settimana de La Promessa dal 14 al 20 ottobre procede il venerdì. Cruz chiede a Pia se lei fosse a conoscenza di Petra e Feliciano e, infuriata, l’accusa di mentire. Pia, però, nega ogni accusa, per non peggiorare ulteriormente la salute mentale della donna.

Il sabato, Cruz si sfoga con Alonso per la partenza di Manuel, accusandolo di aver provocato anche l’allontanamento di Leonor. Infine, la domenica, Vera è tormentata dai sentimenti che prova per Lope. I protagonisti ricevono una notizia sconvolgente.

La Promessa 14 20 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.