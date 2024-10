My Home My Destiny, le trame dal 14 al 18 ottobre

Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, su Canale 5, sono in onda cinque puntate di My Home My Destiny. La rete ammiraglia del Biscione, come di consueto, propone la soap opera nel pomeriggio, dalle ore 16:45. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 15 minuti.

My Home My Destiny 14 18 ottobre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Essi hanno una durata di circa un’ora. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 14 ottobre, Savas ed Emine, con difficoltà, riescono a racimolare i soldi da dare a Bekir, per convincerlo a farlo testimoniare e far scagionare, finalmente, Mehdi. Nel frattempo, Baris e Zeynep sono sempre più vicini e legati fra loro.

My Home My Destiny 14 18 ottobre, la trama

Il martedì, Cemile, grazie ad uno stratagemma, riesce a consegnare il denaro necessario alla moglie di Bekir. Emine e Zeynep hanno un duro faccia a faccia. La prima, in particolare, rimprovera la protagonista per la sua scelta di aiutare Mehdi ad uscire dal carcere. Ben presto, la discussione degenera e le due finiscono per avere una lite.

La settimana di My Home My Destiny procede il mercoledì. In tale puntata, visibile come sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, Nermin regala a Sultan una delle sue borse costose, per renderla ancora più elegante. Lei è molto felice per il dono, ma le cose sono molto diverse da come sembrano e tale gesto, in apparenza banale, potrebbe avere delle pesanti ripercussioni.

Spoiler finale

In seguito, nella puntata del giovedì, Ozlem ed Ali Riza hanno un confronto su Sultan. Il primo, infatti, accusa la donna di essere una ladra. In particolare, la indica come responsabile della sparizione di una ingente somma di denaro da casa. Sultan, di nascosto, ascolta la conversazione.

Infine, il venerdì, Ali Reza scopre la verità e comprende che le accuse di Ozlem sono infondate. Per scusarsi con Sultan, decide di andare a casa sua, accompagnato da tutta la sua famiglia.

My Home My Destiny 14 18 ottobre, il cast

