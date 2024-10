La Volta Buona, gli ospiti dal 14 al 18 ottobre: Caterina Balivo intervista Cesare Bocci

Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, su Rai 1, sono in onda cinque nuove puntate de La Volta Buona. Il programma è proposto dalle ore 14:00 ed ogni appuntamento ha una durata di circa due ore.

La Volta Buona 14 18 ottobre, chi c’è il lunedì

Al timone de La Volta Buona, come di consueto, c’è Caterina Balivo. Quest’ultima, che con tale format è tornata in Rai nella scorsa stagione televisiva, in ogni puntata accoglie in studio numerosi ospiti ed esperti. Inoltre, guida dei talk dedicati ai principali fatti di attualità e di cronaca. Anche il pubblico a casa è protagonista, grazie ai vari giochi telefonici. Balivo, nel cast fisso, è affiancata, fra gli altri, da Antonio Mezzancella, che cura l’accompagnamento musicale.

Nel corso di La Volta Buona di lunedì 14 ottobre è dato spazio a Ballando con le stelle. Il talent di Rai 1 continua a racimolare ottimi ascolti. La terza puntata dell’edizione, in onda lo scorso sabato 12 ottobre, ha convinto oltre 3 milioni e mezzo di persone, con una share superiore al 25%. Per parlare di ciò che è accaduto in pista, arriva in studio uno dei concorrenti protagonisti. Stiamo parlando di Tommaso Marini, campione olimpico di scherma. Con lui c’è l’insegnante professionista Sophia Berto, al suo esordio nello show. Nella stessa puntata è in programma una intervista a Diana Del Bufalo, attrice impegnata a teatro con Tra sogni e desideri. Atteso anche il giovane attore Federico Ielepi.

Chi c’è il martedì ed il mercoledì

A La Volta Buona di martedì, Caterina Balivo accoglie Beppe Braida, Claudio Batta e Stefano Chiodaroli. I comici sono i protagonisti dello spettacolo teatrale intitolato Comedy Ring Show. Spazio all’attrice Maria Esposito, che insieme al resto del cast presenta Mare Fuori il musical, tratto dall’omonima serie tv di Rai 2. La conduttrice intervista anche la collega Francesca Fialdini, tutte le domeniche in onda con Da noi a ruota libera.

La settimana dal 14 al 18 ottobre de La Volta Buona procede il mercoledì. In programma, in tale data, un faccia a faccia fra la padrona di casa e l’attore Cesare Bocci. Inoltre, c’è Francesco Merola, accompagnato dalla moglie Francesca.

La Volta Buona 14 18 ottobre, chi c’è il venerdì

Durante la diretta del giovedì, Balivo parla di Don Matteo con Gaia Messerklinger, una fra le new entry nel cast della fiction. Interviene, poi, la scrittrice Silvana Giacobini, che attualmente è in libreria con Sophia Loren, una vita da romanzo. Infine, venerdì 18 ottobre, torna Cesare Bocci, questa volta accompagnato da Giobbe Covatta, con il quale condivide il supporto a Save the Children.