The Good Doctor episodi Incondizionato ed Addio su Rai 2: trama, cast e finale

Mercoledì 16 ottobre, su Rai 2, sono in onda gli episodi Incondizionato ed Addio di The Good Doctor. Gli appuntamenti prendono il via alle 21:20 e chiudono definitivamente la serie.

The Good Doctor Incondizionato, regista e dove è girata

Quella in onda attualmente è la settima ed ultima stagione della fiction. Le società che l’hanno realizzata sono Sony Pictures Television, ABC Signature e Shore Z Productions. La sceneggiatura è firmata da Jessica Grasl, Garrett Lerner, Melania Wright, David Renaud, Tristan Thai, Peter Blake, Adam Scott Weissman e David Hoselton. La regia, invece, è a cura di Freddie Highmore, Rebecca Moline, James Genn, Allison Liddi Brown, Dinh Thai, Mike Listo e Steven DePaul.

Con gli episodi odierni, dunque, giunge al termine The Good Doctor, fra le produzioni più amate negli USA e in numerosi altri paesi del mondo. Negli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2017, il finale di serie è stato trasmesso lo scorso 21 maggio.

The Good Doctor Incondizionato, la trama

Durante l’episodio intitolato Incondizionato di The Good Doctor, il protagonista Shaun è molto preoccupato. Il personaggio principale, in particolare, è turbato nel momento in cui scopre che Hannah è stata accolta in casa da Glassman. Grazie all’aiuto di Lea, però, Shaun riesce a comprendere che per il suo mentore è diventato fondamentale riuscire a salvare Hannah. Al tempo stesso, si rende conto che se è diventato un ottimo medico ed una brava persona è soprattutto grazie all’atteggiamento ed al sostegno che Glassman ha avuto nei suoi confronti.

Addio, la trama

L’ultima serata con The Good Doctor procede, alle 22:20 circa, con l’appuntamento Addio. In esso, il dottor Murphy scopre che il patrigno è molto malato proprio durante la festa per il matrimonio fra Morgan e Park. In un susseguirsi di sorprese e colpi di scena, alcuni dei quali molto dolorosi, il protagonista è determinato a trovare una cura in grado di curare e salvare la vita a Claire. La sua missione, però, è ricca di insidie.

The Good Doctor Incondizionato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della stagione conclusiva di The Good Doctor, i cui due ultimi episodi sono trasmessi mercoledì 16 ottobre, dalle 21:20 circa su Rai 2 e fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.