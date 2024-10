Una giornata particolare 2024, la seconda puntata sulle Cinque giornate di Milano

Mercoledì 16 ottobre, su La7, è in programma la seconda puntata di Una giornata particolare 2024. La trasmissione è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Otto e mezzo.

Una giornata particolare 2024 seconda puntata, gli ottimi ascolti del debutto

Con l’appuntamento di oggi, dunque, prosegue la terza edizione di Una giornata particolare. Il format, come sempre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo. Al timone torna, come sempre, il giornalista Aldo Cazzullo. Al suo fianco, nella narrazione, ci sono gli invitati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido.

Quest’ultimo, ogni settimana, analizza una particolare giornata che ha cambiato il corso degli eventi e le cui ripercussioni sono visibili ancora oggi, sia in Italia che nel resto del mondo. Il debutto della scorsa settimana ha ottenuto ottimi ascolti. La puntata, infatti, ha intrattenuto poco meno 1,2 milioni di telespettatori, per una share del 7,3%.

Le Cinque Giornate di Milano

Durante la seconda puntata di Una giornata particolare, il padrone di casa si concentra sulle Cinque Giornate di Milano. Si tratta di un racconto che si estende in cinque giorni, dal 18 al 22 marzo del 1848. In tali date, il capoluogo della Lombardia è diventato l’epicentro del Risorgimento. Fra barricate e sparatorie, la narrazione si trasforma in un viaggio alla scoperta del Rinascimento italiano.

Milano, infatti, è stata la città che ha ispirato due grandi personaggi dell’arte rinascimentale. Il primo è Giuseppe Verdi, autore di capolavori come L’Aida, Il Nabucco, La Traviata, Il Rigoletto ed Il Trovatore. Il secondo è Alessandro Manzoni, che ha firmato I Promessi Sposi. Nel corso dell’appuntamento, Cazzullo si reca in alcuni luoghi fondamentali della rivolta, a partire dal Duomo, simbolo cittadino conosciuto in tutto il mondo. Sono raggiunti, poi, il Castello Sforzesco, Corso Vittorio Emanuele II, piazza Cinque Giornate e la Ca’ Granda. Prevista una tappa anche a Torino, presso il Palazzo Reale. Dalle stanze di tale edificio, Carlo Alberto di Savoia seguiva con grande interesse ciò che stava accadendo nella città meneghina.

Una giornata particolare 2024 seconda puntata, gli ospiti

Vari gli ospiti che intervengono durante Una giornata particolare di oggi. C’è il giornalista Vittorio Feltri, attuale consigliere regionale della Lombardia. Spazio al Direttore d’orchestra Riccardo Muti, che legge le lettere scritte da Giuseppe Verdi. Infine, il padrone di casa dialoga con gli esperti di storia Marino Marini e Giulio Tatasciore.