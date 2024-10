Fire Country 2 dal 17 ottobre su Rai 4: trama, cast e curiosità

Giovedì 17 ottobre, su Rai 4, è in programma la prima puntata di Fire Country 2. La serie è in onda, in prima visione in chiaro, dalle ore 21:15 circa.

Fire Country 2, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Fire Country 2 sono la Jerry Bruckheimer Television, che ha lavorato in collaborazione con la CBS Studios. Prodotta, fra gli altri, da Max Thieriot, Tony Phelan, Joan Rater e Tia Napolitano, il secondo capitolo ha debuttato, negli Stati Uniti, lo scorso febbraio.

Coloro che formano la sceneggiatura della seconda stagione della fiction sono Tia Napolitano, Natalia Fernàndez, Dwain Worrell, Barbara Kaye Friend, David Gould, Anupam Nigam ed India Gurley. I registi, invece, sono Bill Purple, Kevin Alejandro, Kantú Lentz, Nicole Rubio, Eagle Egilsson e Max Thieriot. Le riprese si sono svolte in California.

Fire Country 2 è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 4, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del giovedì.

Fire Country 2, la trama

Nel corso di Fire Country 2, il protagonista è ancora una volta Bode Donovan. Quest’ultimo, nella scorsa stagione, aveva deciso di entrare a far parte di un programma di riabilitazione per carcerati dedicato alla lotta agli incendi, con l’obiettivo di ottenere una riduzione della pena. Bode, ora, è tornato in carcere e si prepara ad affrontare l’udienza per la richiesta della condizionale. Intanto, riceve una notizia che lo destabilizza. Viene a sapere che la squadra di pompieri è costretta a fare i conti con le conseguenze di una forte scossa di terremoto, che provoca numerosi danni in città.

Spoiler finale

In seguito, nella prima puntata della seconda stagione, la squadra 42 si ritrova tutta insieme a festeggiare, intorno ad un falò. Il party, però, è interrotto da una chiamata di emergenza. I protagonisti devono compiere un salvataggio decisamente molto complesso e pericoloso, in quanto li costringe a lavorare all’interno di una grotta.

Fire Country 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i dieci appuntamenti della seconda stagione di Fire Country, visibile a partire da oggi, giovedì 17 ottobre, in chiaro dalle ore 21:20 circa su Rai 4 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.