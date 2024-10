Il Dottor Alì puntata Ti amo ti sposo su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 19 ottobre è in onda la puntata Ti amo ti sposo de Il Dottor Alì. L’appuntamento, il trentaduesimo della seconda edizione, è proposto dalle 21:20 circa su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Il Dottor Alì Ti amo ti sposo, regista e dove è girata

Il Dottor Alì, adattamento turco del marchio Good Doctor, nato in Corea del Sud, è una produzione originale della società MF Yapim. Le puntate, in Italia trasmesse nel prime time di Real Time del sabato, hanno una durata di circa due ore. Coloro che hanno curato la regia della fiction sono Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, a poca distanza dalla capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Ti amo ti sposo, la trama

Nel corso di Ti amo ti sposo della serie, il protagonista Alì è in ansia per i cambiamenti ai quali sta per andare incontro. Oramai è chiaro che convolerà a nozze con Nazli, con la quale è fidanzato da tempo. Inoltre, molto probabilmente diventerà uno specialista. Per ottenere tale qualifica, però, dovrà prima ottenere il giudizio positivo di una commissione, che arriverà in ospedale senza preavviso.

Intanto, la notizia delle future nozze desta qualche perplessità anche in Nazli. La protagonista, infatti, all’improvviso è in preda ai dubbi, temendo la condizione autistica del futuro marito. Ciò che la spaventa di più sono, in particolare, le svariate crisi del coniuge, che potrebbero rendere complicata la creazione di una famiglia.

Spoiler finale

Durante l’episodio odierno, anche Muhsin è in difficoltà. Il medico, infatti, è visibilmente turbato a causa dell’arrivo, in città, di suo padre, con il quale ha un rapporto decisamente complicato. Il genitore ha un tumore proprio nei pressi del nervo ottico, che lo rende, a tratti, incosciente. Al pronto soccorso, infine, giungono tre pazienti, uno dei quali un neonato, che presentano delle vaste ustioni su tutto il corpo. Uno dei degenti è in condizioni quasi disperate.

Il Dottor Alì Ti amo ti sposo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.