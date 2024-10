Formula 1, il Gran Premio degli Stati Uniti: la programmazione tv delle qualifiche e della gara

Sabato 19 e domenica 20 ottobre si svolge il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Il mondiale, oramai, si sta avviando verso la conclusione. Quella odierna è la diciannovesima tappa della stagione, che terminerà ad Abu Dhabi il prossimo 8 dicembre.

Formula 1 Gran Premio Stati Uniti, la corsa si svolge in Texas

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 si svolge nei pressi del Circuito delle Americhe. Tale tracciato è situato ad Austin, nello stato del Texas. Inaugurato nel 2012, ha una lunghezza di poco superiore ai 5 km e mezzo e contiene venti curve. Nelle ultime tre edizioni, la vittoria è andata sempre alla Red Bull di Max Verstappen. Nonostante questo, la Ferrari ha quasi sempre ben performato, vincendo nel 2018 e segnando, l’anno dopo con Charles Leclerc, il tempo record, pari a 1’36″169.

Per ciò che concerne la classifica, i discorsi relativi alla vittoria finale sono ancora aperti. Il leader momentaneo è Max Verstappen, a quota 331 punti. Segue, al secondo posto, la McLaren di Lando Norris, a quota 279 punti. Sul terzo gradino del podio c’è il ferrarista Charles Leclerc, fermo a 245 punti.

Dove vedere le qualifiche e la gara

Sabato 19 ottobre, il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 inizia alle 20:00 ore italiane, quando parte la Sprint Race. Un’ora più tardi, dalle 21:00, prendono il via le Qualifiche, al termine delle quali è noto l’ordine di partenza per la gara della domenica. Entrambe le sessioni sono in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (208). In chiaro, TV8 propone in diretta la Sprint Race. Le Qualifiche, invece, sono in programmazione tv in differita, alle ore 01:30 della notte fra il 19 e il 20 ottobre.

Domenica 20 ottobre, infine, termina il weekend di Formula 1 con la gara vera e propria. A tal proposito, i semafori verdi si accendono dalle ore 21:00 e, come per le Qualifiche, la diretta televisiva è garantita solo su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. Su TV8, infatti, è possibile seguire la differita, al via alle 22:30.

Formula 1 Gran Premio Stati Uniti, i telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana di Formula 1, sia quelle trasmesse a pagamento che in chiaro, sono raccontate da Carlo Vanzini e Marc Gené. Al loro fianco, in qualità di inviato ai box, c’è Roberto Chinchero, che analizza tutto ciò che avviene in pista. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Le interviste, infine, sono realizzate da Mara Sangiorgio.