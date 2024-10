My Home My Destiny, le trame dal 21 al 25 ottobre

Da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, Canale 5 propone nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca, come sempre, è visibile tutti i giorni, nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione, dalle ore 16:45 alle 17:00 circa.

My Home My Destiny 21 25 ottobre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir, nel nostro paese è formata da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 21 ottobre, Nuh è andato a cercare Buse, la persona indicata come il possibile amante di Ercan. La donna, però, si è licenziata e nessuno sembra sapere dove sia andata. Alla fine, Nuh riesce ad ottenere l’indirizzo di casa grazie alla donna delle pulizie.

My Home My Destiny 21 25 ottobre, la trama

In My Home My Destiny del martedì, Baris e Zeynep sono oramai prossimi alla partenza per Sofia. La donna, però, decide di mentire all’uomo, al quale dà appuntamento direttamente in aeroporto. In tale modo, la protagonista ha la possibilità di passare prima in carcere, per salutare Mehdi e dargli i soldi richiesti.

Il mercoledì, il rapporto fra Baris e Zeynep entra in crisi. Lei si infuria quando scopre che lui ha deciso di seguirla di nascosto. Baris, a sua volta, rinfaccia alla donna di aver deciso di accettare il caso di Mehdi senza consultarlo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana di My Home My Destiny procede il giovedì. Zeynep e la sua famiglia sono ai ferri corti: il personaggio principale ha comunicato a Sakine e Nermin di aver deciso di rappresentare, sul piano legale, Mehdi. Infine, il venerdì, Baris si sente tradito quando scopre che il fratello Savas ha aiutato di nascosto Zeynep.

My Home My Destiny 21 25 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5.