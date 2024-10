Il Paradiso delle Signore, le trame dal 21 al 25 ottobre

Rai 1, nella settimana dal 21 al 25 ottobre, propone cinque nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap è visibile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00, prendendo il via subito dopo la fine de La Volta Buona.

Il Paradiso delle Signore 21 25 ottobre, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Durante Il Paradiso delle Signore del 21 ottobre, Roberto e Mario sono emozionati: stanno per affrontare il primo giorno di convivenza. Alfredo riceve una brutta notizia, mentre al Paradiso si pensa ad un modo per attrarre sempre più gente nell’atelier.

Il Paradiso delle Signore 21 25 ottobre, la trama

Ne Il Paradiso delle Signore del martedì, Clara ed Irene parlano di Alfredo, ma la Boscolo non si sbilancia sui suoi reali sentimenti. Odile propone di ideare una linea di abiti più economica, mentre al Paradiso serpeggia un’idea: invitare la Principessa Soraya in città.

Nella puntata del mercoledì, Agata fa un annuncio: Maria e Matteo stanno per sposarsi. La Furlan, parlando con Botteri, si lascia scappare qualche parola di troppo. Clara si propone di aiutare Alfredo, non rispettando, in questo modo, le indicazione ricevute dall’allenatore francese Jerome, che le aveva suggerito di rimanere a riposo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre procede il giovedì. Marta torna a casa ma non conosce ancora la verità, ovvero che è stato Enrico a salvarle la vita. Giulia ed Odile hanno uno screzio. Intanto, Clara ed Alfredo vivono un momento magico. Infine, il venerdì, Irene ha dei dubbi sui suoi reali sentimenti per Alfredo. L’atelier si appresta ad accogliere nel migliore dei modi Soraya, la Principessa dell’Iran.

Il Paradiso delle Signore 21 25 ottobre, il cast

