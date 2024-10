Endless Love, le trame dal 21 al 26 ottobre

Da lunedì 21 a sabato 26 ottobre, Canale 5 trasmette, nel daytime, nuove puntate di Endless Love. La serie, fino al venerdì, è visibile dalle 14:10 alle 14:45 circa. Il sabato, invece, l’appuntamento occupa il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione per oltre un’ora, dalle 14:45 alle 16:00.

Endless Love 21 26 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 21 ottobre, Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente. Asu, però, interviene per difendere il marito. Il martedì, invece, Tufan decide di proseguire l’indagine per scoprire la verità sull’incidente di Nihan. Così facendo, scopre che Asu ha mentito per proteggere il marito Kemal. La sera prima, infatti, i coniugi non erano insieme, ma lei è uscita a cercare il compagno e lo ha trovato in compagnia di Nihan.

Endless Love 21 26 ottobre, la trama

La settimana dal 21 al 26 ottobre di Endless Love procede il mercoledì. Asu implora Tufan di non rivelare ciò che ha scoperto ad Emir. La donna, infatti, teme che l’inizio di una indagine possa portare allo svelamento della verità, ovvero che lei ha manomesso l’auto di Nihan. Intanto, le condizioni di salute di quest’ultima hanno un miglioramento.

Durante l’appuntamento del giovedì, Kemal, grazie a Vildan e Zehir, riesce ad intrufolarsi all’interno dell’ospedale. Fingendosi un operatore sanitario, entra nella stanza di Nihan, che finalmente riprende conoscenza.

Cosa succede il venerdì e il sabato

Nel corso della puntata di venerdì, poi, Asu convince Tarik di poterlo aiutare a liberarsi di Emir. In realtà, la donna è d’accordo con il fratello, che hanno ideato un piano per continuare a tenere il controllo su Tarik. Infine, in Endless Love del 26 ottobre, Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto ed anche quello di Deniz. A sua volta, Kemal con Zehir ed Ayhan cercano un modo per entrare a casa di Emir e portare via Deniz.

Endless Love 21 26 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera le cui nuove puntate sono trasmesse su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.