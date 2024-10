Che tempo che fa, ospiti 20 ottobre: da Fazio arriva Al Pacino, previsto omaggio a Mike Bongiorno

Domenica 20 ottobre, su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Il programma è condotto da Fabio Fazio, supportato da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerback.

Che tempo che fa 20 ottobre, lo spazio informativo

Il collegamento su NOVE parte alle 19:30, quando Fazio e Nino Frassica guidano l’anteprima intitolata Che tempo che farà. In seguito, dalle 20:00, inizia la puntata vera e propria, che come da tradizione si apre con un lungo spazio dedicato all’approfondimento politico e sociale. Coinvolti i giornalisti Massimo Giannini, Michele Serra e Fiorenza Sarzanini.

Atteso lo scrittore Antonio Scurati, che da qualche giorno ha rilasciato, in libreria, il tomo intitolato M. L’ora del destino, quarto capitolo della saga dedicata a Benito Mussolini. Tornano l’economista Tito Boeri e Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Infine, c’è Andrea Tenenti, portavoce di Unifil.

Al Pacino e Tananai

A Che tempo che fa del 20 ottobre, il padrone di casa effettua una lunga intervista ad Al Pacino. Vincitore di un Premio Oscar e di quattro Golden Globe, il 15 ottobre ha pubblicato il libro Sonny Boy. Un’autobiografia, nel quale ripercorre i momenti fondamentali della sua carriera. Nei decenni, Al Pacino ha lavorato in film entrati nella storia del cinema mondiale, da Il Padrino a Scarface, passando per Scent of a woman ed Angels in America.

In seguito c’è Gabriele Muccino, regista che parla di Fino alla fine, presentato al Festival del Cinema di Roma. Per il mondo della musica arriva Tananai, che interviene in occasione dell’uscita dell’album CalmoCobra e della tournée CalmoCobra Tour 2024. Infine, c’è Daniela Zuccoli Bongiorno, che è in studio in compagnia di Valentina Romani, attrice che la interpreta durante la miniserie evento Mike. Essa è visibile su Rai 1 il 21 e il 22 ottobre, in occasione del centenario della nascita di Mike Bongiorno, fra i padri fondatori della televisione.

Che tempo che fa 20 ottobre, chi c’è nella rubrica Il Tavolo

Nella seconda parte di Che tempo che fa del 20 ottobre torna la rubrica de Il Tavolo. In essa, Fabio Fazio dà il benvenuto agli ospiti fissi Nino Frassica, Max Giusti, Simona Ventura, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini e Francesco Paolantoni. Con loro torna Tananai e presenziano Enzo Miccio e Cristiano Malgioglio. C’è Carlo Amleto, protagonista dello show teatrale Scherzo N°1 Opera Prima. Direttamente dalle Olimpiadi di Parigi, infine, c’è Alessia Orro, fra le protagoniste della vittoria della medaglia d’oro della Nazionale italiana di pallavolo.