I Pennac Indagini di famiglia, dal 23 ottobre la nuova serie su Giallo: trama, cast e curiosità

Mercoledì 23 ottobre debutta, su Giallo, la serie tv I Pennac Indagini di famiglia. La produzione, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle ore 21:20 circa, sulle rete visibile al canale 38 del digitale terrestre.

I Pennac Indagini di famiglia, regista e dove è girata

I Pennac Indagini di famiglia è realizzata della società France.TV Studios, Epeios e Salsa Productions. I produttori esecutivi che hanno curato il progetto sono Toma de Matteis e Caroline Lassa. Creata da Pierre Monjanel, ha debuttato in Francia sull’emittente France 3 con il titolo originale Les Pennac(s).

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura sono Pierre Monjanel, Virginie Parietti e Marie-Alice Gadea. La regia, invece, è curata dalla coppia composta da Nicolas Picard-Dreyfuss ed Emmanuelle Caquille.

Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte in Francia. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Giallo, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

I Pennac Indagini di famiglia, la trama

Durante I Pennac Indagini di famiglia, la protagonista Annabelle Pennac è la capitana della polizia locale di Montpellier. Con fatica gestisce il lavoro e la famiglia, dovendo prendersi cura da sola di due figli. Il personaggio principale, nonostante sia una donna adulta ed oramai affermata, deve fare i conti con le conseguenze della sua difficile infanzia.

Molti dei suoi problemi, compresa una forte dislessia, sono causati dal padre Hannibal, poliziotto in pensione che l’ha abbandonata all’età di sei anni. L’uomo vorrebbe ricucire il rapporto con la figlia, ma lei non ne vuole sapere. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente quando il genitore è richiamato in servizio. Annabelle ed Hannibal, per tale motivo, devono lavorare insieme.

Spoiler finale

Nei primi due episodi, proposti oggi, mercoledì 23 ottobre, Annabelle ed Hannibal devono lavorare ad un caso di omicidio che riguarda un ex informatore dell’uomo. La vicenda potrebbe essere collegata proprio ad uno dei casi più difficili di cui si è dovuto occupare il poliziotto quando era ancora in servizio. In seguito, il duo di investigatori deve agire in fretta per trovare una bambina, scomparsa nel nulla da un parcheggio. La vicenda ben presto diventa di dominio pubblico, con conseguenze disastrose.

I Pennac Indagini di famiglia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Pennac Indagini di famiglia, serie tv francese visibile su Giallo oggi, mercoledì 23 ottobre, dalle ore 21:20 circa.