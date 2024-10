Il Dottor Alì puntata Ufficialmente dottore: trama, cast e curiosità

Sabato 26 ottobre, su Real Time, è in onda la puntata Ufficialmente dottore de Il Dottor Alì. La serie, medical drama originaria della Turchia, è proposto dalla ore 21:20 circa.

Il Dottor Alì Ufficialmente dottore, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri della seconda stagione, ha una durata di circa due ore.

Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Ufficialmente dottore, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno, per il protagonista Alì è tempo di cambiamenti. Nell’episodio di sette giorni fa, infatti, il personaggio principale ha ottenuto la nomina di medico specialista, dopo aver convinto una commissione di esperti. Alì, dunque, è riuscito a coronare il suo sogno: finalmente è diventato un chirurgo.

Nel suo primo giorno con il nuovo incarico, il protagonista è accolto in ospedale dagli applausi dei colleghi ed amici. Ferman e Muhsin, da subito, gli mettono pressione in merito alla scelta del settore di cui vuole occuparsi. Il primo prova a convincerlo ad entrare in cardiologia. Il secondo, invece, lo vorrebbe impiegato in neurochirurgia.

Spoiler finale

Mentre Ferman e Muhsin danno il via ad una gara per convincere Alì, durante l’appuntamento intitolato Ufficialmente dottore procede a gonfie vele la relazione fra il protagonista e Nazli. Per la prima volta da quando sono fidanzati, i due organizzano di passare la notte insieme. Fatto, questo, che alimenta ulteriormente l’agitazione del protagonista.

Nel frattempo, al pronto soccorso arrivano due pazienti in gravi condizioni. Si tratta di giovani ragazze, rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale. La degente che desta maggiore preoccupazione ha cinque anni e presenta una lesione, per la quale deve subire un’operazione chirurgica di emergenza.

Il Dottor Alì Ufficialmente dottore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.