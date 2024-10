Formula 1 Gran Premio Messico 2024, la programmazione tv: gli orari di qualifiche e gara

Sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolge l’edizione 2024 del Gran Premio del Messico di Formula 1. Si tratta della ventesima tappa della stagione.

Formula 1 Gran Premio Messico 2024, la classifica e il tracciato

Inaugurato nel 1962, il tracciato che ospita il Gran Premio del Messico di Formula 1 è quello intitolato ad Hermanos Rodriguez. Posto in maniera permanente in una delle periferie di Città del Messico, il circuito è lungo poco più di 4,3 km e contiene ben 17 curve. Si tratta di una delle piste con la maggior altitudine dell’intera Formula 1, essendo situata ad oltre 2.200 metri sopra il livello del mare.

L’appuntamento è molto importante per ciò che concerne la classifica, sia quella dei piloti che dei costruttori. Nella prima, il leader Max Verstappen è a caccia di una vittoria che allungherebbe ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori e che metterebbe una serie ipoteca sul titolo di campione del mondo. Nella seconda, invece, la Ferrari, attualmente terza con 496 punti, cerca il sorpasso sulla Red Bull, seconda con soli 8 punti in più.

Formula 1 Gran Premio Messico 2024, dove vedere le qualifiche e la gara

Sabato 26 ottobre, il calendario del Gran Premio del Messico 2024 di Formula 1 propone, alle 19:30 circa, la terza ed ultima sessione di prove libere. Esse sono visibili solo su Sky, nel canale Sky Sport Formula 1 (207). Dalle 23:00, invece, prendono il via le qualifiche, sessione sempre molto importante in quanto determina la griglia di partenza della gara. La diretta è una esclusiva di Sky, mentre in chiaro è possibile seguire l’evento in differita su TV8, dalle 00:25 circa.

Il weekend di Formula 1 in Messico termina domenica 27 ottobre. Alle 21:00 ora italiana, infatti, si accendono i semafori verdi che danno il via alla gara. Anch’essa, così come le qualifiche, è in onda in diretta solo a pagamento, sulle reti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Formula 1. In chiaro, è nei palinsesti di TV8 in differita dalle 22:30.

La telecronaca è curata dalla coppia Carlo Vanzini e Marc Genè

Tutte le sessioni del fine settimana di Formula 1, sia quelle trasmesse a pagamento che in chiaro, sono raccontate dalla tradizionale coppia di telecronisti formata da Carlo Vanzini e Marc Gené. Al loro fianco, in qualità di inviato ai box, c’è Roberto Chinchero, che analizza tutto ciò che avviene in pista. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le interviste sono realizzate da Mara Sangiorgio. Infine, ci sono i commenti di Ivan Capelli.