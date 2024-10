Sempre al tuo fianco episodi Una strana atmosfera e La resa dei conti: trama, cast e curiosità

Domenica 27 ottobre, su Rai 1, sono in onda gli episodi Una strana atmosfera e La resa dei conti di Sempre al tuo fianco. La serie, ispirata alle reali vicende degli uomini e delle donne della Protezione Civile italiana, è visibile in prime time, dalle 21:20 circa.

Sempre al tuo fianco Una strana atmosfera, regista e dove è girata

Sempre al tuo fianco è una realizzazione originale della società 11 Marzo Film, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction. Appartenente al genere drammatico, la serie è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

La trama, che racconta fatti ispirati a vicende realmente avvenute con protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile, è scritta da Pietro Calderoni, Sofia Bruschetta, Valter Lupo ed Angelo Carbone. La regia, invece, è di Gianluca Mazzella e Marco Pontecorvo. Le riprese si sono svolte sull’isola di Stromboli.

Sempre al tuo fianco Una strana atmosfera, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Una strana atmosfera di Sempre al tuo fianco, con il beneplacito di tutti Victor decide di confessare e raccontare la verità. La protagonista Sara, intanto, si gode la ritrovata serenità con Renato. Tuttavia, nonostante tutto, il personaggio principale fatica ad essere felice: degli strani echi del passato tornano per tormentarla. Infine, tutti devono fronteggiare una grave emergenza: dopo l’attivazione dei sensori, infatti, il vulcano Stromboli si risveglia e l’allerta, sull’omonima isola, è altissima.

La resa dei conti, la trama

In seguito, la serata con Sempre al tuo fianco procede con l’episodio dal titolo La resa dei conti. Il vulcano sta per eruttare e la protezione civile è impegnata nell’attivazione di tutte le procedure di emergenza necessarie per mettere al sicuro l’isola e i suoi cittadini. In tale contesto caotico, Sara riceve una telefonata destinata a turbarla profondamente: Marina è bloccata nei pressi delle bocche del vulcano. Sara, Massimo e Renato decidono di unire le forze ed iniziare una missione di salvataggio.

Sempre al tuo fianco Una strana atmosfera, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la fiction Sempre al tuo fianco, le cui due nuove puntate sono visibili domenica 27 ottobre, visibile dalle 21:20 su Rai 1 e in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.