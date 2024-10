Sempre al tuo fianco episodi Ferite aperte e Verità tossiche: trama, cast e curiosità

Domenica 20 ottobre, su Rai 1, sono in onda gli episodi Ferite aperte e Verità tossiche di Sempre al tuo fianco. La serie tv, ispirata alle reali vicende con protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile Italiana, è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20.

Sempre al tuo fianco Ferite aperte, regista e dove è girata

Sempre al tuo fianco è una realizzazione originale della società 11 Marzo Film, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction. La trama è scritta da Pietro Calderoni, Sofia Bruschetta, Valter Lupo ed Angelo Carbone. La regia, invece, è di Gianluca Mazzella e Marco Pontecorvo.

Le riprese si sono svolte sull’isola di Stromboli. Il primo capitolo della serie, appartenente al genere drammatico, è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche improvvise di programmazione, il finale di stagione è nei palinsesti della rete ammiraglia della TV di Stato la prossima settimana, nel prime time di domenica 27 ottobre.

Sempre al tuo fianco Ferite aperte, la trama

Nel corso di Ferite aperte di Sempre al tuo fianco, la protagonista Sara deve affrontare delle giornate complicate. La donna, nonostante i tentativi di Renato di mantenere il segreto, ha scoperto la verità relativa al compagno. Nel frattempo, deve gestire una grave emergenza sanitaria, dovuta alla fuga di un virus. Dopo ciò che è accaduto negli scorsi episodi, Merlo sceglie di dimettersi. Ginevra, infine, presenta a Victor una sua amica, che lavora come avvocata.

Verità tossiche, la trama

La setata con Sempre al tuo fianco procede, dalle 22:30 circa, con l’episodio Verità tossiche. In esso, Merlo, anche grazie all’aiuto di Sara, riesce finalmente ad entrare in possesso delle prove che dimostrano l’effettivo verificarsi di un disastro ecologico in Calabria. Il legame fra Ginevra e Victor inizia a scricchiolare. La prima, infatti, sospetta che il secondo le stia nascondendo qualcosa. Infine, Renato prende coraggio e dichiara i suoi sentimenti verso la protagonista Sara.

Sempre al tuo fianco Ferite aperte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la fiction Sempre al tuo fianco, la cui prima stagione procede con altri due episodi domenica 20 ottobre, visibile dalle 21:20 su Rai 1 e in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.