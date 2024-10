My Home My Destiny, le trame dal 28 ottobre al 1° novembre

Da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca è visibile, fino al giovedì, dalle 14:45 circa. Il venerdì, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi, cambia la programmazione della produzione seriale, che anticipa dalle 14:10.

My Home My Destiny 28 ottobre 1° novembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny del 28 ottobre, Sultan ed Emine decidono di passare una serata in compagnia di Zeynep, per provare a farla distrarre dai suoi problemi. Incoraggiata da qualche bicchiere di vino, si confida con loro.

My Home My Destiny, la trama

In My Home My Destiny di martedì, Sultan, Emine e Zeynep stanno per tornare a casa quando la protagonista riceve una telefonata da Savas. Tale conversazione convince le tre a cambiare i propri piani e a continuare la serata fuori di casa. L’occasione è giusta per un chiarimento fra la protagonista e Baris.

Nel corso dell’appuntamento del mercoledì, le tre hanno terminato la loro uscita e tornano a casa. Cemile, notandole così tanto felici, cede alla tristezza, rimproverandole del fatto che si siano divertite mentre Mehdi vive momenti molto complessi, all’interno del carcere.

Spoiler finale

La settimana di My Home My Destiny procede con l’appuntamento in onda su Canale 5 nel pomeriggio di giovedì. Mehdi continua ad essere in galera, ma tutte le persone intorno a lui stanno provando a tirarlo fuori dal carcere. L’arrivo di Ozlem in città peggiora, se possibile, la situazione. In particolare, alimenta la tensione già abbondantemente presente all’interno della casa. Infine, il venerdì, servono 500 mila franchi per liberare Mehdi. I protagonisti si mettono alla ricerca dei fondi, ma la missione non è semplice.

My Home My Destiny 28 ottobre 1° novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.