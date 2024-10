GialappaShow, la puntata del 28 ottobre: ospite Valentino Rossi

Lunedì 28 ottobre, dalle 21:20 circa, prende il via la seconda puntata della nuova edizione di GialappaShow. Il programma, curato dalla Gialappa’s Band, è visibile in contemporanea su Sky Uno e TV8.

GialappaShow 28 ottobre, il co-conduttore è Valentino Rossi

Prodotto dalla Banijay Italia, il format GialappaShow è ideato dalla Gialappa’s Band nella formazione a due composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Essi, durante le puntate, commentano, come voci fuori campo, tutto ciò che avviene in studio. Al timone del programma, come sempre, c’è il Mago Forest, che anche nella quarta edizione, iniziata sette giorni fa, è supportato ogni settimana da un co-conduttore diverso.

In tale ruolo, durante l’appuntamento odierno, è presente una leggenda dello sport italiano. Stiamo parlando di Valentino Rossi, pilota che in carriera ha vinto nove titoli mondiali. Inoltre, è l’unico nella storia ad essere riuscito a conquistare almeno un titolo mondiale in tutte e quattro le categorie, ovvero 125, 250, 500 e Moto GP.

Le imitazioni e le rubriche

Nel corso di GialappaShow di oggi, lunedì 28 ottobre, è dato ampio spazio alle tante imitazioni che arricchiscono il programma. A tal proposito, Max Giusti propone i personaggi di Aurelio De Laurentis ed Alessandro Borghese. Gigi rilancia la sua personale versione di Stefano De Martino, mentre la new entry Giovanni Vernia è Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Per il docu Quasi Unica, Valentina Barbieri è Ilary Blasi. L’apprezzatissima Brenda Lodigiani torna ad interpretare Lazza ed Angela dei Ricchi e Poveri. Il giornalista Bruno Vespa è animato da Ubaldo Pantani.

Immancabili, poi, le rubriche. A tal proposito, Marcello Cesena e Simona Garbarino sono i protagonisti di una nuova puntata di Sensualità a corte. Ospite speciale di tale spazio è l’attrice Matilde Gioli. In seguito, Ubaldo Pantani ed Alessandro Betti sono i padroni di Case che non ti puoi permettere a prima vista. Infine, con Ultimo appuntamento, ci sono Herbert Ballerina, Toni Bonji, Ubaldo Pantani e Valentina Barbieri.

GialappaShow 28 ottobre, gli ospiti

Numerosi gli ospiti che si alternano sul palco durante GialappaShow del 28 ottobre. In primis è dato spazio all’attrice Matilde De Angelis, che il prossimo 30 ottobre è la protagonista, sulla piattaforma di intrattenimento in streaming Netflix, con la seconda stagione di La Legge di Lidia Poet.

Per la musica, ci sono Paola e Chiara, dominatrici delle classifiche degli ultimi mesi grazie alle hit Il linguaggio del corpo e Festa totale. Le due artiste si cimentano in un duetto con i Neri per caso.